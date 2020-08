In Valorant kam Update 1.06 auf die Server. Darin sind ein paar kleinere Bugfixes sowie ein Nerf für Shotguns. Die sind jetzt unter bestimmten Situationen weniger effektiv.

Was wurde bei den Shotguns geändert? Patch 1.06 kam am 20. August auf die Server und brachte ein paar kleine, aber bedeutende Änderungen. Die Entwickler nannten das Update das „Luft-Schrotflinten-Update“, da es darum ging, dass Waffen aus der Kategorie Shotguns im Sprung genauer sind, als sie sein sollten.

Schrotflinten bewähren sich gut in Situationen, in denen sie es auch sollen, aber es gab übermäßig frustrierende Momente, in denen die Spieler in der Luft mit diesen Waffen präzise schießen konnten. Wir hoffen, einige dieser Fälle zu vermeiden und dennoch die Leistung der Waffen zu erhalten, wenn man einen Gegner auf kurze Distanz erwischt. Wir werden auch weitere mögliche Änderungen an Schrotflinten untersuchen, jetzt, da wir ausgeruht sind.