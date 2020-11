Anlässlich der Veröffentlichung der brandneuen Ion-Skins in Valorant setzten wir uns mit Produzent Preeti Khanolkar und Art Lead Sean Marino zusammen, um ihr tägliches Leben und ihre Verantwortung zu besprechen. Entdeckt in diesem Exklusiv-Interview die neuen Skins sowie den Prozess hinter ihrer Entstehung.

Vor einigen Tagen hatte MGG die Gelegenheit, den Produzenten Preeti Khanolkar und Art Lead Sean Marino aus dem Valorant-Team zu treffen. Sie sind in dem FPS von Riot Games für die Cosmetics zuständig, wie zum Beispiel für die brandneuen Ion-Skins, die wir jetzt exklusiv vorstellen können.

Ihre Arbeit ist äußerst wertvoll für Riot. Ihre Beständigkeit in der Qualität der Cosmetics in Valorant spricht für sich – ein Blick auf die Elderflammen-Kollektion zeigt das deutlich. Wir waren neugierig darauf, die Arbeiten der Cosmetic-Abteilung von Riot kennenzulernen, deshalb haben uns Preeti und Sean großzügig ihre Zeit geliehen, um uns einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren.

Woher stammt die Inspiration für die Ion-Skins?

„Ich würde sagen, sie sind eine Mischung aus Iron Man’s Rüstung, Daniel Simon’s Automobildesign, dem Motorrad von TRON und dem Blasenschiff aus dem Film Oblivion.

Wir haben uns eine Reihe von ‚Industrial Sci-Fi‘-Inspirationen angeschaut und uns schließlich mehr auf diese vier Beispiele konzentriert“.

Hat eure Arbeit an Skins das Aussehen des Grundspiels verändert?

„Ja! Wir wussten, dass wir eine große Vielfalt von Skins erstellen würden, deshalb war es wichtig, dass die grundlegenden Waffen strenge Spezifikationen erfüllen.

Alle Waffen müssen eine einzigartige Form haben, sodass man sie unabhängig von ihrem Skin erkennen kann – die lange Nase der Phantom, das runde Magazin der Judge zum Beispiel -, aber sie müssen auch so einfach wie möglich sein, damit man frei über sie befinden kann.

Deshalb sind die Waffen standardmäßig schwarz, matt und schmucklos – weil es die perfekte weiße Leinwand sind, auf der man zeichnen kann. Ironischerweise hat also die Existenz von Skins einen enormen Einfluss auf skinlose Waffen gehabt“.

Konzept zur Operator

Wie viele Menschen arbeiten in der Cosmetic-Abteilung?

„Wir sind viel weniger, als ihr vielleicht denkt! [Lacht] Die Leute halten Riot für ein riesiges Unternehmen, aber das Valorant-Team ist nicht so groß, und wenn man nur die Skin-Abteilung mitzählt, gibt es wahrscheinlich zwischen 20 und 30 von uns.“

Konzept zur Bucky.

Wie lange hat es gedauert, die Ion-Skins zu kreieren?

„Ein Jahr! Wir haben am 11. November 2019 mit der Arbeit an ihnen begonnen, und sie kommen am 11. November 2020, also genau ein Jahr später, in den Shop. Es scheint eine sehr lange Zeit zu sein, aber wir arbeiten gleichzeitig an vielen Serien von Skins – und dann dauert die Erstellung einer Serie sehr lange!“

Konzept zur Phantom.

Wie genau läuft der Prozess der Herstellung einer Reihe von Skins von Anfang bis Ende ab?

„Zuerst haben wir eine Idee, wie ‚Ich will Sci-Fi-Waffen‘, und dann wählen wir eine Waffe aus dem Spiel. Es könnte irgendeine sein, und wir versuchen, sie mit unserer Idee zu verkleiden. Dann ziehen wir tausend Inspirationsquellen heran und probieren einen Haufen Skins aus, bis diese Waffe mit ihrem Skin wirklich die Idee darstellt, die wir hatten. Diese erste Phase dauert zwei bis drei Monate. Dann schicken wir die Waffe an den Rest des Teams und sagen ihnen, dass sie dasselbe mit drei oder vier anderen Waffen tun sollen.

Wenn die Serie abgeschlossen ist, müssen wir noch einige Monate damit verbringen, die Skins zu testen, um sicherzustellen, dass sie weder Pay-to-Win noch Buggy sind – und es gibt Tonnen von Bugs! Zum Beispiel haben wir vor einigen Tagen die Möglichkeit eingeführt, die Waffe auf der linken Seite zu tragen, und wir stellten fest, dass die visuellen Effekte der Ionen-Waffen auf der rechten Seite blieben, wenn die Option für Linkshänder aktiviert wurde. Das haben wir gerade noch rechtzeitig behoben!

Sobald alles reibungslos läuft, müssen wir uns noch mit dem Marketing abstimmen, um herauszufinden, wie wir für die Skins werben werden, ob wir ein Promo-Video drehen werden und wenn ja, in welchem Stil. Um alles perfekt zu machen, kann es leicht ein ganzes Jahr dauern“.

Konzept zu den Buddys.

Wenn ihr für jede Serie drei oder vier Waffen auswählt, wählt ihr sie nach ihrer Popularität aus?

„Popularität spielt eine Rolle, ja. Deshalb waren die Spieler zu Beginn von Akt 1 überrascht, so viele Skins für die Guardian zu erhalten. Das liegt daran, dass die Guardian während der Beta-Phase sehr beliebt war, deshalb begannen wir damals mit der Vorbereitung mehrerer Skins für sie.

Aber wir wählen manchmal auch Waffen aus, die nicht beliebt sind, gerade weil es auch wichtig ist, die Skins auf alle Waffen zu verteilen. Wenn alle Packungen Phantom/Vandal/Operator enthielten, würden die Spieler eine kaufen und sich nie für die anderen interessieren!

Und manchmal nur aus künstlerischer Sensibilität. Die Glitch-Hop-Waffen sind nicht die beliebtesten, aber sie funktionieren extrem gut mit dem Cyberpunk-Thema der Serie. Da konnten es keine anderen Waffen gewesen sein.“

Konzept zu den Meele-Waffen.

Apropos Pay-to-Win: Habt ihr jemals einen Skin verändert, weil er zu stark oder zu schwach war?

„Das passiert uns sehr oft, aber im Gegensatz zu dem, was die Spieler vielleicht denken, ist es oft, weil es für sie unbequem ist und selten, weil es sich um Pay-to-Win handelt. Oft hat man eine unglaubliche Idee im Kopf, aber wenn sie erst einmal im Spiel entstanden ist, gibt es zu viel Licht und zu viele Farben – der Spieler sieht nichts mehr. Es ist der Horror, deshalb werden die meisten Skins verworfen, bevor sie ins Spiel kommen.

Manche Leute sagen: ‚Wenn ich einen Skin kaufen will, der wie eine Discokugel aussieht, ist das mein Problem‘, aber jeder im Spiel muss vielleicht eure Waffe in die Hand nehmen, um eine Patrone zu bekommen, deshalb ist es sehr wichtig, dass kein Skin zu exzentrisch ist. Die Ausnahme ist das Messer. Niemand kann das Messer aufheben, also gibt es normalerweise weniger Bedenken, die Hand-zu-Hand-Waffe mit vielen Effekten zu versehen.

Das funktioniert auch bei Inspektionen. Es ist nicht nötig, eine Waffe zu inspizieren, um zu spielen, also würden wir in Zukunft gerne einige wirklich verrückte Inspektionen durchführen. Außerdem wollten wir, dass die Inspektion der Elderflame-Skins so durchgeführt wird, dass der Drache zerkratzt werden kann und anfängt zu schnurren. Wir wollten auch, dass der Drache in einem von hundert Fällen wütend wird und dem Spieler Flammen ins Gesicht spuckt. Wir hatten viele Ideen, aber wir hatten bereits viel Zeit mit diesen Skins verbracht, sodass wir die Ideen streichen mussten. Künftig wollen wir Inspektionen nutzen, um unsere Kreativität für sich selbst sprechen zu lassen!“

Konzept zu den Schuss-Effekten.

Arbeitet ihr im Moment an etwas so großem wie Elderflame?

„Im Moment nicht. Wir würden gerne, und wir haben viele Ideen, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt.

Gibt es Serien von Skins, die von League of Legends inspiriert sind?

„Es ist sehr wichtig für uns, dass die Spieler verstehen, dass Valorant eine eigene Marke mit einer eigenen Welt ist. Wenn wir sofort Bilgewater- oder Demacia-Skins angeboten hätten, wäre das vielleicht nicht klar gewesen.

In Zukunft ist alles möglich, aber für den Moment halten wir uns an ein paar Nods auf den Karten. Nods können so oder so funktionieren – habt ihr euch den Trailer zu den Skins von League of Legends PsyOps genau angesehen?“

Konzept zur Operator 2.

Wurde eure Arbeit jemals durch Performance des Spiels blockiert?

„Leider ja. Zum Beispiel möchten wir den Spielern erlauben, ihre Skins in jeder Runde zu wechseln oder in jeder Runde einen zufälligen Skin ausrüsten zu lassen. Das Spiel hat jedoch einige Regeln, insbesondere die, sicherzustellen, dass es auf weniger leistungsstarken Maschinen mindestens 30 FPS läuft. Wenn wir alle Skins laden müssten, die jeder Spieler im Spiel hat, könnten wir niemals konstant 30 FPS erreichen.

Auf der anderen Seite ist es uns bereits passiert, dass wir einen Fehler bemerkt haben, dank eines Problems in der Performance des Spiels! Einmal fand sich einer unserer Tester mit 10 FPS wieder, als er mit einem neuen Skin herumlief. Schließlich stellten wir fest, dass jedes Mal, wenn er seine Waffe neu ausrüstete, die Animationen übereinander gelegt wurden. Dies war mit bloßem Auge nicht sichtbar, aber durch die Verkettung zwischen Messer und Waffe hatte unser Tester mehrere Dutzend Animationen ausgelöst, die gleichzeitig liefen. Der Server war nicht weit vom Absturz entfernt!“

Konzept zur Phantom 2.

Letzte Frage – Welches ist der meistverkaufte Skin?

„Wir wissen nicht, ob wir das Recht haben, das zu verraten! [Lacht] Die Wahrheit ist, dass wir nicht die genauen Zahlen haben, also ist es egal, ob wir versuchen zu raten.“

Sean: „Ich glaube, es ist Elderflame – es ist die einzigartigste Linie, die wir bisher gemacht haben.“

Preeti: „Ich glaube, es ist Prime – nur weil das die Reihe ist, die zuerst ankam.“

Konzept zur Operator 3.