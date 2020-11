Valorant im Livestream – Community Clash: Michi vs. Fixx

Am Donnerstag könnt ihr live erleben, wer in unserem Community Clash in Valorant die Nase vorn hat: Michi und sein kampfgestähltes Elite-Team oder Fixx und seine Mannschaft.

Die Regeln des Community Clash sind einfach: Zwei Teams gehen rein, nur ein Team kommt wieder heraus – als Sieger zumindest. Wer am Donnerstag um 22 Uhr noch steht, entscheidet diesmal der Valorant-Skill, denn darin wird ab 19 Uhr auf Twitch und YouTube gekämpft.

Auf der einen Seite steht dabei unser Valorant-Team aus Michi, Mary, Rene, Nicola und unserer Community-Spielerin Rhapsody, auf der anderen Fixx und seine vier Mitstreiter. Zuerst geht’s in ein Best of 3 in Plant/Defuse, dann in ein Best of 5 in Spike Rush und zum Abschluss nochmal in ein Best of 3 Deathmatch. Dann fallen endgültig alle Hüllen der angeblichen Zivilisiertheit!

Abstimmen und gewinnen!

Ihr könnt nach jedem Match abstimmen, welcher unserer Spieler euer MVP der Runde war – und dabei ein fettes High-End-Bundle von SteelSeries abräumen! Darin stecken:

Arctis 9 (kabelloses Headset)

Apex 7 (Tastatur)

Rival 600 (Maus)

QcK Heavy L (Maus-Pad)

Um teilzunehmen, müsst ihr nur bei unserem MVP-Voting mitmachen, eure Stimmen gehen dann in den Gesamt-Pool des Abends. Schon jetzt Glück hatte unsere Mitspielerin Rhapsody, für die gibt’s nämlich ebenfalls ein SteelSeries-Bundle aus:

Arctis 1 (Headset)

Apex 3 (Tastatur)

Rival 3 (Maus)

QcK Heavy L (Maus-Pad)

Community Clash: Valorant – Alle Infos in der Übersicht

Wann? Donnerstag, 26. November, ab 19 Uhr

Wo? Auf Twitch bei MAX & Fixx (Squad Stream) und auf YouTube bei GameStar

Wer? Michi, Mary, Rene, Nicola, Rhapsody & Fixx und sein Team

Was? Valorant, alle Spiel-Modi

Warum „Werbung“?

Wir produzieren den Stream in Zusammenarbeit mit RIOT und SteelSeries und kennzeichnen ihn deshalb entsprechend. Live sagen unsere Spieler aber immer genau das, was sie auch meinen.