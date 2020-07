Valorant: Fans feiern vor allem ein kleines Feature im neuen Patch 1.3

In Valorant kam Patch 1.3 auf die Server. Darin sind eine Menge Quality-of-Life-Änderungen enthalten. Doch eine winzige Änderung gefällt den Fans ganz besonders, denn endlich sind die Zeiten vorbei, in denen ihr eure Mitspieler aus Versehen beleidigen und beschimpfen konntet.

Um was genau geht es? Im echten Leben wie auch im Spiel wird man oft von Wut oder Zorn übermannt und würde am liebsten laut losfluchen oder Leute beschimpfen, die einem gerade auf die Nerven gehen. Doch oft besinnt man sich dann doch eines Besseren und schluckt die wütende Erwiderung runter.

Im Real-Life sagt man es halt einfach nicht. Im Spiel via Text-Chat verlässt man das Chat-Fenster, ohne die wütende Tirade abzuschicken. Blöd nur, wenn das Spiel einfach die getippte Chat-Nachricht weiter bereithält und nicht automatisch löscht, wenn man die Escape-Taste zum Abbruch des Text-Fensters drückt.

Update 1.3 fixt endlich den Chat – Spieler freuen sich

Valorant löscht Text nicht: Daher kam es in Valorant des Öfteren vor, dass ein Spieler, der einen wütenden Text verfasst hat, ihn doch nicht abschickte, weil er es entweder doch nicht wollte oder im Spiel schnell reagieren musste. Später, als das Spiel endete, wollte er nur ein respektvolles „GG“ (Good Game) in den Chat werfen, doch stattdessen erscheinen dann Texte wie „You fucking bitchGG“ oder ähnliche Nettigkeiten.

Denn Valorant hatte den vorigen Text nicht gelöscht und durch erneute Texteingabe wurde der neue Text einfach nur hinten an das letzte Geschriebene angehängt. Das führt öfter auch mal zu solchen Szenen, wie jüngst auf reddit zu sehen:

Doch wollte der Spieler eigentlich nur „it must be nice …“ schreiben, kam aber nur bis „it must be ni“, weil da Spiel weiterging. Bis zum Ende der Runde schrieb er nichts mehr. Zusammen mit dem GG, das er am Ende dann schrieb, kam hier eine unfreiwillige Assoziation für das “N-Wort“ heraus. Sowas kann unter Umständen zu einem Bann führen. Es wurde also höchste Zeit, dass Valorant den Chat fixt!

Patch 1.3. bringt die Lösung: Das Ärgernis mit dem Chat war seit der Beta im Spiel, doch nach 3 Monaten und mit Pacht 1.3 haben die Entwickler in den Patch Notes endlich die erlösenden Worte stehen:

Wenn ihr die ESC-Taste beim Tippen drückt, wird der Inhalt der Chat-Box gelöscht.

Das sorgte für viel Freude bei den Spielern auf reddit:

„Endlich!“

„Wirklich das beste an dem ganzen Patch!“

„Endlich, ich wollte mal „Fast push“ schreiben und am Ende kam „faGG“ raus und ich hatte Angst, dass ich gebannt werde.“

Manchmal sind es halt kleinen Dinge, die besonders große Freude verursachen. Ebenfalls nicht übel ist auch die „große“ Änderung vom neuen Patch 1.3. Es wurde nämlich das ungeliebte Guardian-Gewehr ordentlich gebufft. Die Wumme ist nun günstiger und haut gut durch Wände.