Ein Spieler in der amerikanischen Football-Liga NFL, der 28-jährige Blake Martinez, verdient so viel Geld mit dem Handel von seltenen Pokémon-Karten, dass er seine Karriere als Profi-Sportler aufgibt. Dort hatte er zwar auch Millionen $ verdient, war nach einer schweren Verletzung aber kein Gehalts-Millionär mehr.

Was für eine Karte hat der Mann verkauft? Wie das „Las Vegas Review Journal“ berichtet, hat Martinez über eine Auktion 672.000 $ für eine Pokémon-Karte aus dem Jahr 1998 erhalten:

Die Karte heißt „Pokémon Illustrator“ und zeigt ein malendes Pikachu: Es ist eine spezielle Trainerkarte. Diese Karte ist auch als „The Swirllustrator“ bekannt.

Es heißt, von diesen Karten gäbe es nur 4 überhaupt, deren Existenz bekannt sind. Es ist eine extrem seltene Karte, die auch als „Heiliger Gral“ bezeichnet wird.

Die Karte erhielt einen Wert von „9.5“ – ist also extrem gut erhalten, nahezu perfekt (via youtube).

Es heißt: Die Karte habe auf der Auktion 560.000 $ erzielt, dazu kam noch ein Aufschlag, durch den die 672.000 $ zustande kamen. Laut Martinez selbst, hätte ihm die Karte sogar bis zu 1,5 Millionen $ bringen können.

Karriere-Ende mit 28 – Mitten in der Saison

Das war jetzt die überraschende Ankündigung: Etwa zwei Wochen, nachdem Martinez die Karte für das viele Geld verkauft, kündigte er sein Karriere-Ende in NFL an, mit nur 28 Jahren. Das ist relativ jung für einen Linebacker in der NFL. Er beendet seine Karriere „Mid-Season“, das ist unüblich, normalerweise hören Profis nach einer Saison auf.

Als Grund gab er an, er wollte sich auf seine Familie und „zukünftige Leidenschaften“ konzentrieren.

In den USA geht man davon aus, dass er jetzt mit Pokémon-Karten soviel Geld verdient, dass er in der NFL nicht mehr seine Knochen hinhalten will.

Früher 14 Millionen $ im Jahr verdient, nach schwerer Verletzung aber „nur noch“ 311.000

Wie lief denn seine Karriere? Martinez kam 2016 in die NFL, spielte 4 Jahre bei den Green Bay Packers, ging dann für 3 Jahre nach New York, wo er viel Geld verdiente, bis es ihn nach Las Vegas verschlug. Dort spielte er eine gute Rolle, als Linebacker holte er 11 Tackles im letzten Spiel vor seinem Rücktritt.

Wie viel hat er denn als Sportler verdient? Laut Berichten einer US-Seite hat Martinez in seiner Zeit in New York noch richtig gut verdient:

2020 soll er 14 Millionen $ kassiert haben,

in den Jahren danach wurde es aber stetig weniger. 2022 gab es noch 2 Millionen $ von New York

bei den Las Vegas Raiders soll er „nur noch“ 311.000 $ verdient haben.

2021 hatte er sich das vordere Kreuzband gerissen.

Wie kam er zu Pokémon? Wie die US-Seite Kotaku weiß, sammelt Martinez seit Jahren die Karten, aber mit der Pandemie 2020 bekam das Hobby noch mal neues Feuer: Er öffnete Kartenpackungen auf seinem Instagram-Account. Und bei einem dieser Pack-Opening traf er auf die extrem wertvolle Karte.

Martinez hat sogar ein eigenes Geschäft eröffnet, um Karten zu handeln.

Mit den Karten kann man auch Pech haben:

