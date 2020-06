Neues Update in Pokémon GO könnte wichtiges Raid-Feature bringen

In Pokémon GO steht das Update 0.177.0 an und könnte so einige spannende Änderungen bringen. Dazu gehört auch ein Raid-Feature, das oft gefordert wurde.

Woher kommen die Infos? Sie stammen allesamt von Dataminern. Diese haben die Daten vom neuen Update ausgelesen und sind dabei auf interessante Neuerungen gestoßen.

Bedenkt allerdings, dass es sich hierbei um Leaks handelt. Die Features müssen gar nicht ins Spiel kommen oder erst viel später. Dennoch klingen sie vielversprechend.

Neues Raid-Feature und weitere Medaille

Das könnte sich bei Raids ändern: Mit den Fern-Raids in Pokémon GO kann man nun ganz entspannt von Zuhause einen Raid machen. Das Problem: Man sieht nicht, ob ein anderer Spieler auch raiden möchte. So muss man einen Raid-Pass opfern und in die Lobby gehen, um möglichen anderen Spielern zu signalisieren, dass man startklar ist.

Die Dataminer fanden nun Hinweise darauf, dass der Raid-Pass erst eingesetzt werden muss, wenn der Raid auch wirklich startet. So könnte man dann beliebig oft in die Lobby gehen und anderen Spielern seine Anwesenheit zeigen. Den teuren Raid-Pass verliert man so aber nicht.

Das wäre die Umsetzung eines breit gewünschten Features. So könnte man die nicht vorhandene Chatfunktion in Pokémon GO überbrücken und seine Raids besser koordinieren.

Bald könnten Raids aus der Ferne leichter koordiniert werden.

Diese neue Medaille wurde gefunden: Dataminer Chrales zeigt auf Twitter eine ganz neue Medaille für Pokémon GO. Dabei handelt es sich um die Wayfarer-Medaille. Wayfarer ist das System, womit man PokéStop-Vorschläge bearbeiten kann.

Es scheint so, dass man bald irgendwie belohnt wird, wenn man mit Wayfarer arbeitet. Es könnte also sein, dass man für bewertete PokéStops dort einen Fortschritt auf der Medaille bekommt.

Was ist sonst noch neu? Es gibt einige kleinere Funde, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

Im PvP-Modus wird euch angezeigt, wenn ihr bereits eine aufgeladene Attacke habt und dann noch eine weitere Attacke obendrauf aufladet – Dieses Feature wurde bereits von Niantic bestätigt

Es wurden Sticker im Update gefunden – Damit konnte man in den Pokémon-Spielen immer Dinge wie Pokébälle verschönern

Erste Details über ein mögliches Shop-Abonnement wurden entdeckt, doch hier gibt es noch zu wenig Infos, um konkreter zu werden

Es bleibt abzuwarten, welche der gefundenen Features umgesetzt werden und wie lange das dauert. Bis dahin könnt ihr schon mal fleißig die neuen Galar-Pokémon ergattern. Wir zeigen euch, wie stark die Monster sind.