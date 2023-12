Unge meldet sich nach langer Pause auf Twitch zurück, teilt riesige Werbe-Einnahmen mit der Community

Im Mai pausierte der Twitch-Streamer Unge aus gesundheitlichen Gründen, kehrte jedoch Ende November wieder zurück. In einem kürzlichen Livestream verkündete er, dass er allein durch Werbeeinnahmen einen Umsatz von 20.000 US-Dollar (rund 18.300 Euro) generiert hat.

Wie lange war Unge abwesend und was hat ihn dazu bewogen, auf Twitch zurückzukehren? Unge gab auf YouTube bekannt, dass er aufgrund einer diagnostizierten Sozialphobie und gesundheitlicher Herausforderungen eine Auszeit benötigte.

Einen Monat später veröffentlichte er ein kurzes Update-Video, in dem er erklärte, dass er aktuell weiterhin als Vtuber Raik streamt, jedoch ausschließlich in englischer Sprache. Die Entscheidung, sich in einem neuen Format zu präsentieren, ermöglichte es Unge, seine Content-Erfahrung zu variieren und seine Community auf dem Laufenden zu halten.

Im November kehrte er dann überraschend ohne große Vorankündigung auf die Twitch-Bühne zurück, was bei seinen Zuschauern für viel Freude und Aufsehen sorgte.

Wie geht es Unge gesundheitlich heute? In seinem Comeback-Stream, den er teilweise auch auf YouTube hochgeladen hat, vertieft Unge seine persönlichen Hintergründe bezüglich seiner Krankheit. Dabei offenbart er, dass soziale Interaktionen für ihn in den letzten zwei Jahren zunehmend kräftezehrend wurden.

Diese Belastung erstreckte sich sogar darauf, dass er ungern das Haus verließ und weniger gerne Zeit mit engen Freunden verbrachte. In den letzten Monaten berichtet der Streamer jedoch, dass es ihm besser geht als die letzten Jahre, was positive Entwicklungen in seiner Gesundheit signalisiert.

Welche Art von Inhalten hat Unge während seiner Rückkehr auf Twitch gestreamt? Neben seinem Comeback-Stream, in dem er auf zahlreiche Fragen der Fans einging, konzentrierte sich Unge in den letzten Tagen vor allem auf das Spielen von World of Warcraft. Die Streams erstreckten sich dabei teilweise über beeindruckende 15 Stunden, wobei er seine Community aktiv in das Spielerlebnis einbezog.

20.000 $ Umsatz nur durch Werbeeinnahmen

Nachdem Unge sein Twitch-Comeback vor 100.000 Zuschauern gegeben hatte, präsentierte Unge seine aktuellen Einnahmen allein durch Werbung auf Twitch. Die verkündete Summe von etwa 20.000 US-Dollar führte zu allgemeinem Erstaunen, auch bei Unge selbst.

Diese beachtliche Einnahme ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Creator erst kürzlich sein Streaming-Comeback feierte. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich hierbei nur um die Werbeeinnahmen über Twitch handelt.

Wie geht es jetzt für Unge weiter? Unge betonte bereits in seinem Comeback-Stream, dass er wieder voller Vorfreude und Begeisterung am Streamen ist. Diese Aussage lässt darauf hoffen, dass die Zuschauer in Zukunft wieder regelmäßig neuen Content vom Streamer erwarten können.

Die positive Einstellung von Unge deutet darauf hin, dass er sich darauf freut, seine Streaming-Aktivitäten fortzusetzen und seine Community mit regelmäßigem Content zu unterhalten.

