Umstrittener YouTubeer zahlt 470.000 Euro für zwei Manga, doch Fans schimpfen: „Der Typ hat keine einzige Folge von One Piece gesehen“

Ein bekannter YouTuber zahlt fast 500.000 Euro für 2 Manga, doch viele zeigen sich alles andere als begeistert und fühlen sich von Logan Paul provoziert. Selbst ein anderer YouTuber kommentiert das.

Um wen geht es? Der YouTuber Logan Paul gilt in der Szene als umstritten. Neben verschiedenen Herausforderungen hat er unter anderem einen Krypto-Marktplatz gegründet und steckt viel Geld in teure Sammelobjekte. Sein letzter großer Coup war der Kauf einer extrem seltenen Pokémon-Sammelkarte, die er als Kette um den Hals tragen wollte.

Nun hat er in einem Post auf Instagram erklärt, dass er eine halbe Million US-Dollar für zwei Erstausgaben von Dragon Ball und One Piece bezahlt habe. Konkret geht es um 550.000 US-Dollar, das sind umgerechnet etwa 470.000 Euro.

Doch so richtig begeistert ist keiner von der teuren Entscheidung.

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Selbst ein umstrittener Streamer mischt sich ein und wirft Logan vor, keine Ahnung zu haben

Wie fallen die Reaktionen aus? Insgesamt wenig positiv. Ein Nutzer erklärte laut Dexerto, dass Logan Paul noch nie One Piece gesehen oder gelesen habe. Andere äußerten sich kritischer darüber, was sein Auftreten für die gesamte Anime- und Manga-Szene bedeuten könnte.

Ich wette, der Typ hat noch keinen einzigen Band oder keine einzige Folge von One Piece gelesen oder gesehen.

Selbst der nicht weniger umstrittene Streamer IShowSpeed mischte sich ein und erklärte auf X.com, dass er von One Piece doch absolut keine Ahnung habe und zeigt damit, dass er diesen Kauf ebenfalls für fragwürdig hält. Dazu muss man wissen, dass Logan Paul und IShowSpeed „alte“ Bekannte aus der us-amerikanischen Wrestling-Szene sind und sich regelmäßig gegenseitig sticheln.

Schon vor längerer Zeit verrieten die Produzenten hinter der Live-Action-Serie von One Piece, wie lange die Netflix-Serie brauchen würde, um alle Inhalte des Mangas zu adaptieren. Nach der 2. Staffel ist sich MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes sicher: Das ist ziemlich unwahrscheinlich: Die Macher von One Piece auf Netflix planen eine Saga aus 12 Staffeln, doch wie realistisch ist das?