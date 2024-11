UltraWide-Monitor mit OLED für maximale Immersion für 400€ weniger – 39 Zoll und 240Hz

Ihr sucht die pure Immersion? Schnappt euch den UltraWide-Monitor mit OLED und 240Hz jetzt supergünstig bei MediaMarkt.

Es gibt Monitore und ultimative Bildschirme, die euch tiefer denn je in eure liebsten Spielwelten hineinziehen. Der LG UltraGear ist einer dieser Monitore, der mit 240Hz, OLED, 39 Zoll und 0,03ms brilliert. Gönnt euch den kommenden Endzeit-Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in einer traumhaften Qualität. Jede Landschaft und jede Actionsequenz ist mit diesem OLED-Monitor einprägsam. Nutzt die Aktion bei MediaMarkt und spart eine ganze Stange Geld.

Mit diesem OLED-Monitor wird der Endzeit-Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl richtig immersiv

Eigenschaft Details Modell LG UltraGear 39GS95QE Bildschirmgröße 39 Zoll Auflösung 3.440 x 1.440 Pixel (UltraWide) Paneltyp OLED Reaktionszeit 0,03 ms Bildwiederholrate 240 Hz HDR-Unterstützung HDR10, DisplayHDR 400 TRUE BLACK Adaptive Sync-Technologien NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro Anschlüsse 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, USB 3.0 (1 up, 2 down), Headset-Anschluss

Erlebt die Brillanz von OLED-Technologie

Der LG UltraGear verfügt über ein stattliches OLED-Panel, das eine exzellente Bildqualität aufweist. Mit einer Bildschirmgröße von 39 Zoll und einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln (UltraWide) genießt ihr superscharfe Bilder und lebensechte Farben.

(UltraWide) genießt ihr superscharfe Bilder und lebensechte Farben. Die OLED-Technologie ist für tiefere Schwarztöne und einen höheren Kontrast bekannt, was die Immersion ungemein steigert. Spielt die legendärsten Rollenspiele wie The Witcher 3 oder Elden Ring noch einmal und erlebt den gravierenden Unterschied.

UltraWide-Monitor mit hoher Framerate

Dank einer Framerate von 240Hz und einer spektakulären Reaktionszeit von nur 0,03ms haben eure Gegner nichts zu lachen. Bewegungsunschärfe und Geisterbilder gehören der Vergangenheit an. Schaut wie ein Falke um die Ecke und trefft in Spielen wie Counter-Strike 2 oder Rainbow Six Siege als Erstes euer Ziel.

UltraWide-Monitor mit 240Hz und OLED

Aber auch in Action-Rollenspielen wie in Sekiro: Shadows Die Twice müssen sich KI-Gegner vorsehen, denn durch ein flüssigeres Gameplay könnt ihr euch geschmeidiger bewegen und seid deutlich gefährlicher.

UltraWide-Monitor mit Top-Ausstattung

Er unterstützt sowohl HDR10 als auch DisplayHDR 400 TRUE BLACK. So stellt er problemlos hohe Kontraste und eine größere Farbvielfalt dar.

So stellt er problemlos hohe Kontraste und eine größere Farbvielfalt dar. Dunkle Szenen erscheinen tiefschwarz, während helle Bereiche strahlend leuchten – perfekt für alle, die Wert auf visuelle Qualität legen.

– perfekt für alle, die Wert auf visuelle Qualität legen. Dank der „NVIDIA G-SYNC Compatible“-Zertifizierung und der Unterstützung von AMD FreeSync Premium Pro könnt ihr ein ruckelfreies Spielerlebnis genießen. Diese Technologien synchronisieren die Bildwiederholrate des Monitors mit eurer Grafikkarte, um Tearing-Effekte zu vermeiden und ein flüssiges Gameplay zu gewährleisten.

könnt ihr ein ruckelfreies Spielerlebnis genießen. Diese Technologien synchronisieren die Bildwiederholrate des Monitors mit eurer Grafikkarte, um Tearing-Effekte zu vermeiden und ein flüssiges Gameplay zu gewährleisten. Der Bildschirm bietet euch flexible Verbindungsmöglichkeiten mit zwei HDMI 2.1-Anschlüssen, einem DisplayPort 1.4 sowie USB 3.0 (1 up, 2 down) Anschlüssen.

Zusätzlich steht euch ein Headset-Anschluss zur Verfügung, sodass ihr all eure Geräte problemlos anschließen könnt.

