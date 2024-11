WQHD-Monitor für schnelle Actionrollenspiele gerade megastark reduziert – 180Hz Bildwiederholrate und 0,5ms Reaktionszeit

Dominiert mit diesem WQHD-Monitor im Einzelspieler- oder Mehrspielermodus mit bis zu 180Hz. Spart fast ein Drittel bei Amazon.

Ihr habt genug von Full HD oder sucht einen Monitor mit mehr Hz? Dann schaut euch diesen Top-Bildschirm von MSI an, denn der hat es in sich. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 180Hz und einer Reaktionszeit von 0,5ms erlebt ihr Gaming so flüssig wie nie und könnt jeden Augenblick genießen. Spart jetzt viel Geld bei Amazon.

Nutzt die Stärken dieses Monitors aus und spielt starke PVP-Games wie Destiny 2.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet GtG bei einem Monitor?

Es steht für “Gray-to-Gray” und ist ein Maß für die Reaktionszeit eines Monitors. Im Prinzip erhaltet ihr eine Information darüber, wie lange es dauert, bis ein Pixel auf dem Bildschirm von einem Grauton zu einem anderen wechselt. Die Reaktionszeit wird in Millisekunden (ms) gemessen. Eine kürzere GtG-Reaktionszeit bedeutet, dass der Monitor schneller in der Lage ist, Bildänderungen darzustellen. Dies führt zu klareren Bildern und weniger Bewegungsunschärfe

Eigenschaft Details Modell MSI MAG 275QF Auflösung 2560×1440 (WQHD) Paneltyp Rapid IPS Bildwiederholrate 180Hz Reaktionszeit 0,5 ms (GtG, Min.) Farbraum 101% sRGB Design Rahmenloses Design HDR-Unterstützung HDR Ready Anschlüsse DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b

WQHD-Monitor hat kristallklare Bildqualität mit Rapid IPS Panel

Der MSI-Bildschirm verfügt über ein hochmodernes Rapid IPS Panel mit einer Auflösung von 2560×1440 Pixeln (WQHD). Diese Technologie sorgt für superscharfe Bilder und lebensechte Farben. Sämtliche Spielwelten werden somit von noch mehr Leben als jemals zuvor erfüllt.

WQHD-Monitor mit 180Hz und lebensfroher Farbpracht

Der Monitor deckt 101% des sRGB-Farbraums ab – naturgetreue Farben sind euch sicher. Deswegen eignet er sich für kreative Arbeiten wie beim Design.

Diese Framerate gibt euch einen Ranking-Boost

Mit einer spektakulären Bildwiederholrate von 180Hz und einer megaschnellen Reaktionszeit von nur 0,5ms erhaltet ihr mit diesem MSI-Bildschirm eine phänomenale Performance.

erhaltet ihr mit diesem MSI-Bildschirm eine phänomenale Performance. Diese Eigenschaften minimieren Bewegungsunschärfe und Geisterbilder, sodass ihr selbst in den schnellsten Spielszenen stets den Überblick behaltet. Blitzschnelle Actionszenen wie in Black Myth Wukong kommen richtig gut zur Geltung und auch kompetitive E-Sport-Titel lohnen sich mit diesem Monitor ungemein.

Besucht unsere Deals-Seite – die Adresse mit den technischen Top-Angeboten. Hier findet ihr Grafikkarten mit ordentlich Power und zukunftssicherer Leistung. Es gibt aber noch viel mehr – superschnelle SSDs, fabelhafte Gaming-Sales, starke Smartphones oder phänomenale Gaming-Laptops. In jeder Hinsicht lohnt sich ein Blick.