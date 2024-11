AMDs Gaming-König 7800X3D wird immer teurer, aber eine der besten Intel-CPUs gibt es jetzt günstig wie nie

Während AMDs derzeit beste Gaming-CPU unaufhörlich die Preisleiter heraufklettert, erreicht die Intel-Alternative Core i9-14900KF einen neuen Tiefstpreis.

Der Ryzen 7 7800X3D gilt als aktuell beste Gaming-CPU, ist aber seit Jahresmitte über 100 Euro teurer geworden und kostet gegenwärtig bestenfalls über 450 Euro im günstigsten Angebot bei eBay.

Während Intels neueste Arrow-Lake-Prozessoren der Core-Ultra-200-Reihe vor allem auch in Spielen enttäuschen, passt sich dafür derzeit die Vorgängergeneration preislich attraktiver an.

Dadurch gibt es jetzt mit dem Core i9-14900KF eine der schnellsten CPUs von Intel bei Amazon reduziert und zum neuen Tiefstpreis laut Vergleichsseiten. Damit ist sie auch gut 50 Euro günstiger als der Ryzen 7 7800X3D.

Lohnt sich der Core i9-14900KF?

Der Core i9-14900KF mit insgesamt 24 CPU-Kernen und bis zu 6 GHz Takt mit offenem Multiplikator für Übertaktung ist neben dem fast baugleichen Core i9-14900K (ohne F) mit die zweitschnellste CPU aus Intels vorheriger Raptor-Lake-Generation hinter dem deutlich teureren Core i9-14900KS mit bis zu 6,2 GHz. Als größten Unterschied wird beim KF-Modell auf eine integrierte Grafikeinheit verzichtet, was den Preis weiter drückt.

Im Duell mit dem Ryzen 7 7800X3D bei GameStar unterliegt der Core i9-14900K zwar in Spielen bei deutlich weniger Effizienz, kann sich dafür aber in anderen Anwendungen absetzen. Wer ohnehin noch auf ein Mainboard mit dem Intel-Sockel LGA1700 setzt, kann hier also ein sinnvolles Upgrade finden, wenn man derzeit nicht die Plattform wechseln möchte und die Kosten hierfür scheut.

Auch in den Amazon-Rezensionen kommt die Modellreihe mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen in über 1.500 Bewertungen gut an. Problemen mit Instabilitäten und frühzeitiger Alterung ist Intel mittlerweile mit einem Mikrocode-Update und Garantieverlängerung begegnet.

Intel-CPU Core i9-14900KF für 418,06 Euro statt 445,15 Euro bei Amazon

