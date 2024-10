Gaming-Laptop plötzlich 500€ günstiger – mit fabelhafter Grafikleistung einer RTX 4070 und 144Hz Bildwiederholungsfrequenz

Ihr wollt flexibel spielen? Dann ist dieser Gaming-Laptop mit der Power einer RTX 4070 und bis zu 144Hz Bildwiederholungsfrequenz genau das Richtige. Spart jetzt viel Geld bei Notebooksbilliger.

Der HP OMEN Laptop ist der perfekte Begleiter, um überall die neuesten AAA-Hits oder kompetitive Spiele zu spielen. Dank einer Bildwiederholungsfrequenz von 144Hz und der Grafikleistung einer RTX 4070 könnt ihr die reaktionsschnellen Vorteile vollkommen auskosten. Trefft in Rainbow Six Siege als Erstes euer Ziel, wenn ihr um die Ecke luschert, und genießt phänomenale Raytracing-Effekte im neuen Horrorspiel Silent Hill 2.

In jedem Fall werdet ihr am besten unterhalten und könnt jetzt 500€ bei Notebooksbilliger sparen. Normalerweise kosten Laptops in dieser Preis-Klasse häufig mehr, vor allem mit Grafikkarten der aktuellen Generation, die auch Frame Generation unterstützen.

Häufig gestellte Fragen Was ist Frame Generation? Im Zentrum von DLSS 3 steht eine bahnbrechende KI-Technologie namens „Optical Multiframe Generation“, die das herkömmliche Rendering auf den Kopf stellt. Diese innovative Methode nutzt zwei traditionell gerenderte Spielbilder und extrahiert daraus essenzielle Informationen, um mithilfe raffinierter KI-Algorithmen einen zusätzlichen Frame zu erschaffen. Man kann es sich so vorstellen: Während ihr in eure virtuellen Abenteuer eintaucht, arbeitet diese fortschrittliche Technologie unermüdlich im Hintergrund und verleiht eurer Spielerfahrung einen enormen Leistungsschub. Das Ergebnis? Eine beeindruckend gesteigerte Bildwiederholrate. Über 100 Frames pro Sekunde sind bei großen Blockbustern, die diese Technologie unterstützen, spielend leicht erreichbar.

Eigenschaft Details Display 43,9 cm (17,3″) IPS, 48 – 144Hz, 7ms Reaktionszeit, 300 Nits, Blaulichtfilter, 100 % sRGB Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD) Prozessor AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 Kerne / 16 Threads; 3.80 – 5.10GHz; 16MB Cache) Grafik NVIDIA® GeForce RTX 4070 (8GB GDDR6 dediziert) Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 (5.600 MHz, 2x 8 GB) Festplatte 1x 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ Performance M.2 SSD Kamera HP True Vision 1080p FHD-IR-Kamera mit temporaler Rauschunterdrückung und integrierten Dual-Array-Digitalmikrofonen Sound HyperX; DTS:X® Ultra; Zwei Lautsprecher; HP Audio Boost

Gaming-Laptop hat ein brillantes Display für unvergessliche Visuals

Das 17,3 Zoll große IPS-Display bietet euch eine Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und sorgt für superscharfe Bilder. Da Full HD nicht so viel Leistung frisst, erreicht ihr bei den meisten Spielen problemlos bis zu 144Hz.

Der integrierte Blaulichtfilter schützt eure Augen bei langen Sitzungen vor Ermüdung, während euch die 100 % sRGB-Farbabdeckung lebendige und präzise Farben garantiert.

Errichtet euch ein atmosphärisches Gaming-Zimmer

Mit 16GB DDR5-Arbeitsspeicher (2x 8 GB) mit einer Taktfrequenz von 5.600MHz seid ihr bestens gerüstet für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking. Obendrein verstärkt die M.2 SSD mit einer Kapazität von 1TB eure Systemleistung. Bei mehr Speicherbedarf könnt ihr einfach ein Upgrade vollziehen.

Die HP True Vision 1080p FHD-IR-Kamera mit temporaler Rauschunterdrückung ermöglicht klare Videoanrufe in hoher Qualität. Wenn ihr also hin und wieder verreist und mit euren engsten Kontakten so gut wie möglich interagieren wollt, spricht eine Entscheidung für diesen Laptop erst recht für sich.

Mega-Prozessor und die Grafikleistung einer RTX 4070

Angetrieben wird der Laptop von einem AMD Ryzen 7 8845HS Prozessor mit 8 Kernen und 16 Threads. Mit einer Basistaktfrequenz von 3,80GHz und einem Boost-Takt von bis zu 5,10GHz ist er für eine mobile CPU außerordentlich fähig. Der 16MB Cache reicht für alltägliches Multitasking komplett aus.

Gaming-Laptop mit der mobilen Grafikleistung einer RTX 4070

Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte mit 8GB dediziertem GDDR6-Speicher liefert euch die Grafikleistung, die ihr für moderne Spiele und kreative Software benötigt. Dank der fortschrittlichen Raytracing-Technologie könnt ihr realistische Lichteffekte und Schatten in euren Spielen erleben.

Aber auch die beste Upscaling-Technologie DLSS steht euch zur Verfügung. So könnt ihr selbst die kommenden Blockbuster-Spiele mit vielen Frames spielen und spürt kaum einen Unterschied beim nativen Bild.

