Die perfekte Symbiose aus Laptop und Tablet – das Galaxy Book4 Pro 360 vereint Leistung und Flexibilität! Und ist jetzt bei MediaMarkt günstig mit S Pen im Angebot!

Nach 10 Jahren spielen über 500.000 Spieler am Tag den grausamen Survival-Shooter Day Z – Neues DLC kommt auf Steam gut an

Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen

Damit ihr lange arbeiten könnt, hält der Akku bis zu 21 Stunden bei der Videowiedergabe und ist in nur 30 Minuten auf 35 Prozent aufgeladen. So ist man flexibel und immer einsatzbereit!

Samsung ist längst für seine hochwertigen Smartphones und Tablets bekannt. Doch mit dem Galaxy Book4 Pro 360 präsentiert der Hersteller ein Gerät, das Laptop und Tablet in einem ist – ein Notebook mit Touch-Display. Momentan bietet MediaMarkt dieses Allround-Talent zu einem reduzierten Preis an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to