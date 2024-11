Dieser Gaming-PC liefert euch traumhafte Werte in WQHD und ist fast 900€ günstiger – mit AMD Ryzen 9 & RTX 4070 Super

Spielt mit diesem Gaming-PC die kommenden AAA-Games ohne Abstriche und nutzt die volle Power der RTX 4070 Super. Spart fast 900€ bei MediaMarkt.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kommt am 20. November heraus. Wenn ihr diesen Endzeit-Shooter oder andere AAA-Games in WQHD ohne Kompromisse spielen wollt, seid ihr mit der Power dieses PCs bestens bedient. Er vereint die Stärke einer Ryzen 9 CPU mit bis zu 4,8GHz im Turbotakt und der RTX 4070 Super Grafikkarte. Ihr profitiert außerdem von der besten Upscaling-Technologie DLSS und spektakulären Raytracing-Effekten.

Häufig gestellte Fragen Was ist Frame Generation?

Im Herzen von DLSS 3 schlägt eine revolutionäre KI-Technologie namens „Optical Multiframe Generation“, die das traditionelle Rendering auf völlig neue Weise angeht. Diese bahnbrechende Methode nimmt zwei herkömmlich gerenderte Spielbilder und extrahiert daraus wesentliche Informationen, um mit Hilfe ausgeklügelter KI-Algorithmen einen zusätzlichen Frame zu generieren. Stellt euch vor, während ihr in eure virtuellen Welten eintaucht, arbeitet diese fortschrittliche Technologie unermüdlich im Hintergrund und sorgt für einen erheblichen Leistungsschub in eurer Spielerfahrung. Das Ergebnis? Eine beeindruckend erhöhte Bildwiederholrate, die es ermöglicht, bei großen Blockbuster-Spielen, die diese Technologie unterstützen, mühelos über 100 Frames pro Sekunde zu erreichen.

Eigenschaft Details Prozessor AMD Ryzen 9 5900X (12 Kerne, 3,7 GHz Basistakt, bis zu 4,8 GHz Turbotakt) Arbeitsspeicher 64GB DDR4-RAM Speicher 2TB M.2 NVMe SSD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Super (12GB GDDR6X) Betriebssystem Windows 11 Pro (64 Bit)

Gaming-PC hat einen Prozessor mit hoher Dominanz

Der AMD Ryzen 9 5900X Prozessor gehört immer noch zu den besten Prozessoren auf dem Markt. In der Produktivität hält er sogar fast beim Ryzen 7 7800X3D Prozessor mit. Der Vergleich beider TOP-CPUs spricht Bände.

Dank 12 Kernen und einem Basistakt von 3,7GHz, der im Turbomodus auf bis zu 4,8GHz gesteigert werden kann, liefert er euch die nötige Power für anspruchsvolle Spiele und Anwendungen.

Kostet mit diesem Gaming-PC alles aus. (Quelle: Nvidia.)

Die Systemleistung wird durch den 64GB großen DDR4-RAM bekräftigt. Führt mehrere Anwendungen ohne Probleme gleichzeitig aus – ihr werdet keine Verzögerung erleben.

Unterschätzt nicht die Power von DDR4, denn die ist nach wie vor hervorragend für Gaming geeignet. Was eher zählt, ist die reine Grafikpower, die der PC wahrhaft in sich hat.

Grafikpower der oberen Schicht

Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Grafikkarte ist ein Biest und hat sogar die beste Steigerung gegenüber allen Super-Varianten hingelegt.

Sie ist nämlich in etwa 15 Prozent stärker als die normale RTX 4070, die bereits fulminante Werte hat. Mit einem 12GB GDDR6X-Speicher werdet ihr sehr lange WQHD-Gaming in High End genießen können.

Seid dank Frame Generation auf der Überholspur. (Quelle: Nvidia.)

Ich selbst spiele noch mit meiner RTX 3090 und kratze selbst bei aktuellen AAA-Games wie Dragon Age: The Veilguard nicht mal die 10GB-Marke in 4K an. Es ist aber auch immer alles eine Frage der Optimierung eines Spiels und der technischen Einstellungen.

Profitiert von den Raytracing-Kernen der aktuellen Generation, wodurch ihr realistische Licht- und Schatteneffekte erhaltet. Viele Spiele sind dadurch um einiges immersiver und schöner.

Außerdem erhaltet ihr mit Frame Generation einen saftigen FPS-Boost und seid damit sehr zukunftssicher, da immer mehr Entwickler auf DLSS oder allgemeine Upscaling-Technologien setzen.

