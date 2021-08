Ein User kauft sich eine RTX 3090, die im Moment etwa 2.000 Euro kostet. Doch die neue Luxus-Grafikkarte überhitzt schnell. Der Grund dafür steckt im wahrsten Sinne in der Grafikkarte.

Das ist passiert: Ein User hatte sich eine GeForce RTX 3090 gekauft. Dabei handelt es sich um eine Grafikkarte, für die ihr aktuell mindestens 2000 Euro und mehr zahlen müsst (via geizhals.de). Doch die Grafikkarte hatte mit großen Hitzeproblemen zu kämpfen.

Die Grafikkarte produzierte eine enorme Wärme und erreichte fast durchgehend mehr als 90 Grad Celsius. Das ist für eine normalerweise gut gekühlte Highend-Grafikkarte nicht normal. Auch die Speichertemperaturen erreichten sehr schnell Temperaturen über 100 Grad Celsius.

So löste er das Problem: Der User vermutete schließlich, dass etwas mit der Grafikkarte nicht in Ordnung sein könne. Er öffnete die Grafikkarte. Dort fand er ein merkwürdiges Plastikteil.

Er postete seinen Fund auf reddit:

Jetzt weiß ich, warum meine Speichertemperaturen sehr schnell 110°C erreichen. Jetzt bleiben sie nach 1,5 [Stunden] Stresstest bei maximal 86c. Auch der Kern fiel um 10 Grad Celsius (von 75 auf +/-65 Grad Celsius nach dem Stresstest)

User glauben erst, dass ein „Kondom“ in der Grafikkarte steckt

Das sind die Reaktionen: Sofort gab es einige Kommentare, die das Bild wild kommentierten. Ein paar vermuteten sogar, dass es sich um ein Kondom handeln könnte, der dort in der Grafikkarte aufgetaucht war (via reddit.com)

Ein paar User erkannten jedoch sofort, dass es nicht um ein Kondom, sondern um ein anderes Schutzprodukt handelt (via reddit.com):

Sie sehen aus wie kleine Kondome, sind aber individuelle Fingerschützer. Sie werden häufig an Fließbändern und in der Fertigung verwendet, wo die Produkte nicht direkt angefasst werden sollten.

Der Post sorgte auf jeden Fall für jede Menge Heiterkeit und überraschte Gesichter. Es gab aber auch Kritik an dem Fund.

So sieht das merkwürdige Teil aus, was in der Grafikkarte auftauchte.

Das wurde kritisiert: So waren ein paar User überrascht, wie man bei so einer teuren Grafikkarte die Überreste eines Fingerschützers finden könne. Schließlich habe man mehr als 2000 Euro für die Grafikkarte bezahlt und bekäme im schlimmsten Fall langfristige Schäden an seiner Grafikkarte.

Fehler bei der Herstellung von Grafikkarten bleiben Ausnahmen

Passiert so etwas häufiger? Klar ist aber auch, dass so ein Fund eine Ausnahme darstellt. Der reddit-Post stellt einen Ausnahmefall dar und in der Redaktion von MeinMMO ist uns so ein Fund bisher nicht über den Weg gelaufen.

Es passieren aber Fehler bei der Produktion oder Montage. So hatte etwa Igorslab ein Bild gepostet, wo die Wärmepads falsch montiert gewesen sind (via igorslab.de). Solche Fehler bleiben aber Ausnahmen.

In diesem Fall ist alles gut gegangen, denn der User war auf die richtig Idee gekommen und hatte die Grafikkarte auseinander genommen. Denn Fremdkörper in einer Grafikkarte dürften langfristig für größere Probleme als nur Hitzeprobleme sorgen.

Es ist außerdem nicht das erste Mal, dass es bei einer GeForce RTX 3090 böse Überraschungen gibt. So hatten während der New-World-Beta einige User kritisiert, dass das Spiel ihre Hardware kaputt machen solle, darunter insbesondere mehrere RTX-3090-Grafikkarten:

