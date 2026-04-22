Ein Genre auf Steam ist vollkommen im Hype, hält Ubisoft nicht davon ab, ihren eigenen Versuch einzustampfen

Die großen Umstrukturierungen bei Ubisoft sind noch längst nicht abgeschlossen. Statt eine neue Entlassungswelle zu entfesseln, haben sich die Entscheider jedoch jetzt gegen ein Genre entschieden, das gerade auf Steam nur so boomt.

Um welches Genre geht es? Die Entscheider bei Ubisoft haben angekündigt, das Cozy-Spiel Alterra nicht weiter zu entwickeln. Das Projekt wird gestoppt und die Mitarbeiter zu anderen Titeln gepackt.

In einem Statement von Ubisoft gegenüber IGN erklärten sie:

„Im Rahmen unseres Portfoliomanagement-Ansatzes und unseres sich weiterentwickelnden, intern gesteuerten Kreativmodells bewerten wir Projekte kontinuierlich in jeder Entwicklungsphase, um sicherzustellen, dass sie mit unseren strategischen Prioritäten, Qualitätszielen und dem langfristigen Marktpotenzial im Einklang stehen […] Projekte, die diese Erwartungen nicht mehr erfüllen, können eingestellt werden.“

Alterra sollte so etwas wie das Animal Crossing von Ubisoft werden und damit das erste große Cozy-Game des Unternehmens.

Hier seht ihr einen anderen Konkurrenten zu Animal Crossing:

Video starten Petit Planet: Das neue Spiel von HoYoverse sieht aus wie Animal Crossing im Weltall Autoplay

Eine Entscheidung gegen den Trend

Warum ist die Entscheidung ungewöhnlich? Animal Crossing, Dreamlight Valley, Heartopia, Palia und viele andere Cozy-Games sind in den vergangenen Jahren vor allem während der Corona-Pandemie zu einem beliebten Genre erwachsen.

Seit dem gibt es fast wöchentlich neue, entspannte Spiele, die Elemente aus Survival, MMOs und RPGs in eine einfachere, entspannte Umgebung packen, die ihr in eurem ganz eigenen Tempo erleben könnt. Dabei ist das Genre wohl eine wahre Goldgrube für viele Entwickler.

Cozy-Games kommen ohne teure Multiplayer-Server aus und brauchen vergleichsweise kleine Updates mit neuen Charakteren, für welche ausreichend viele Spieler bereit sind, etwas Geld zu bezahlen. Schaut man sich an, wie oft die Videospiele im Vergleich zu großen MMORPGs oder Multiplayer-Shootern bei Google gesucht werden, dann stehen Dreamlight Valley und Animal Crossing über Call of Duty und Guild Wars 2.

Platz 1 geht an Animal Crossing

Entsprechend ungewöhnlich erscheint Ubisofts Begründung, Alterra wegen „strategischen Prioritäten“ und „dem langfristigen Marktpotenzial“ nicht zu veröffentlichen.

Wie beurteilen das die Fans? Die Spieler finden die Einstellung des Spiels ebenfalls ungewöhnlich, betonen aber, dass es angesichts der starken Monetarisierung, für die Ubisoft bekannt ist, wohl eher ein teurer Spaß geworden wäre. So urteilen sie auf Reddit:

KazMiller20: „Ehrlich gesagt, wenn man ihr Geschäftsmodell kennt, könnte das eine gute Sache gewesen sein.“

dead_is_death: „Hey, diese neue Person möchte auf deiner Insel leben. – Es erscheint ein Charakter-DLC, um sie zu kaufen“

JimmyJackJericho: „Da Animal Crossing: New Horizons, Pokopia und Tomodachi wahnsinnig beliebt sind, hätte dieses Spiel nicht den Hauch einer Chance gehabt“

Rosebunse: „Hassen sie Geld?“

Für die Spieler war also bereits vor der Veröffentlichung von Details zum Spiel klar, das Ubisoft hier auf eine starke Monetarisierung gesetzt hätte, auf die sie nur zu gerne verzichten.

Das Ubisoft diesmal keine Entlassungen erwähnt und man „nur“ einen Titel einstampft, mag für die verbleibenden Mitarbeiter zwar positiv sein, klar ist jedoch auch, dass das Unternehmen seine Strukturen noch immer umbaut und die Zukunft für Ubisoft sehr ungewiss ist. Mehr zum Stand von Ubisoft erfahrt ihr hier: Der nächste Hit von Ubisoft soll erst in 2–3 Jahren erscheinen, Fans denken nicht, dass es um Qualität geht – und ich gebe ihnen recht