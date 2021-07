Der größte LoL-Streamer auf Twitch ist furchtbar darin, Produkte zu bewerben

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

So wird das diskutiert: Seine Fans lieben Tyler1 dafür: Er sei so authentisch, dass er natürlich auch die Werbung zu einem Event macht.

„Mann, das riecht so gut. Das riecht so swaggy – Unfassbar!“

An der Stelle las Tyler1 dann nicht mehr vor und brüllte leicht roboterhaft in die Kamera: Das Bodyspray führe dazu, dass er sich wie ein „neuer Mann“ fühle. Wenn er das Spray nicht verwende, fühle er sich einfach nicht wie ein Mann.

„Sorge dafür, dass dein Stream „brand-safe“ ist und halte dich an den vorher genehmigten Inhalt so stark, wie es geht. Sei positiv. Verhalte dich authentisch und hab Spaß. Aber denk dann, dass …“

Schnell lächelte Tyler1 irre in die Kamera und sagte: “ Er tilte jetzt ein bisschen.” Offenbar war er es nicht mehr gewohnt, dass so häufig Sound-Effekte in seinem Stream zu hören waren.

