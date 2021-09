So reagiert Twitch auf die Betroffenen: In einer weiteren Meldung (via PC-Gamer.com ) versichert Twitch, dass die Lösung des Problems mit Hate Raids und Bots aktuell oberste Priorität habe.

Via Twitter kündigte Twitch gestern Abend ein neues Feature an. Streamer sollen damit ihre Werbeblöcke planen können. Für Twitch und den Streamer ein Gewinn, doch Nutzern hilft das nicht. Und denen, die sich Sorgen wegen der Hate Raids machen, auch nicht:

Das Problem: Betreibern von Hate Raids gelingt es immer wieder, diese Banns zu umgehen. Alternativ geben sie ihre Codes für Chatbots einfach an den nächsten Nutzer weiter. Deshalb greift Twitch jetzt zu einer Klage, die Täter nicht so leicht umgehen können.

Ist die Klage zu hart? In einer Stellungnahme erwähnen die Verantwortlichen von Twitch, warum es zu so einer harten Maßnahme kommen muss.

Das verlangt Twitch: In ihrer Stellungnahme bezüglich der Anklage (via Scribd.com ) gegen die vermeintlichen beiden Hate-Raider, CreatineOverdose und CruzzControl fordert die Plattform ein hartes Verbot: Beide Nutzer sollen mit einer einstweiligen Verfügung daran gehindert werden, Twitch je wieder zu benutzen.

Zur Erinnerung: Am 01. September protestierten viele, vor allem kleinere Streamer unter dem Hasthag “#ADayOffTwitch” gegen Twitch, da die vermeintlich nichts gegen Hate Raids unternehmen. Das kostete Twitch rund 1. Mio. Zuschauer. Der Streik hat offenbar gesessen, denn jetzt greifen die Verantwortlichen ein und klagen einige der Täter an.

Was ist passiert? Die Live-Streaming-Plattform Twitch verklagt jetzt zwei Hate-Raider und bezieht so klare Stellung: Hass ist auf unserer Plattform nicht erwünscht.

Twitch nimmt sich endlich dem Kampf gegen Hate-Raider an. Die Plattform verklagt jetzt zwei vermeintliche Organisatoren von Hate Raids. So möchte Twitch ein klares Zeichen senden — einige Betroffene finden, das ist noch nicht genug.

