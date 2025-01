Twitch-Streamerin erklärt in viralem Video, welche 5 Spiele totale Warnzeichen für Frauen sind, wenn Männer sie spielen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

Ihre erfolgreichsten Videos drehen sich darum, Frauen zu erklären, was die Spiele ihres Partners über den aussagen: Welche Spiele sind Red Flags, welche sind okay. Welche Art von Spieler muss man unbedingt halten (Elden Ring) und wen sofort loswerden. Mit diesen Videos hat sie auf TikTok offenbar ihre Nische gefunden.

Auf Twitch hat sie keinen großen Erfolg, aber dafür umso mehr auf TikTok, mit kurzen Videos, in denen nur die obere Hälfte ihres Gesichts zu sehen ist, erreicht sie in der Spitze 8 Millionen Aufrufe.

