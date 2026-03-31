Twitch-Streamer dreht einmal zu oft am Glücksrad, weil seine Gewinnchance bei fast 100 % liegt, muss jetzt Zuschauer zur BlizzCon fliegen

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Twitch-Streamer dreht einmal zu oft am Glücksrad, weil seine Gewinnchance bei fast 100 % liegt, muss jetzt Zuschauer zur BlizzCon fliegen

Der Twitch-Streamer durpee82 ging eine Wette mit seinen Zuschauern ein, die er eigentlich hätte gewinnen müssen. Genauer gesagt: Die Wahrscheinlichkeit für seinen Gewinn war 99,69 % hoch.

Was ist das für ein Glücksrad? Der Twitch-Streamer durpee82 ist vor allem dafür bekannt, viel Overwatch zu spielen. In den letzten Streams drehte er im Rahmen von Wetten mit seinen Zuschauern auch immer wieder an einem Online-Glücksrad.

Für die Wette mit dem Zuschauer boonworst beschriftete der Streamer das Online-Glücksrad mit drei unterschiedlichen Möglichkeiten: Er wird permanent von dem Twitch-Kanal gebannt, er bekommt Zugriff auf den Twitch-Stream oder er wird von durpee82 zur BlizzCon geflogen.

Der Twist: Statt nur diese drei Möglichkeiten zu haben, was eine Chance von ca. 33 % für jedes Szenario bedeutet hätte, kopierte durpee82 die Option für den Permabann noch einige Male mehr in das Online-Glücksrad.

Und zwar so oft, dass es insgesamt 322 mögliche Treffer für das Glücksrad gab und die Chance für boonworst nur noch bei 0,31 % lag, den Trip zur BlizzCon von durpee82 zu erhalten.

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Twitch-Streamer muss Zuschauer zur BlizzCon einladen

Was geschah dann? Der Twitch-Streamer durpee82 drehte voller Zuversicht am Rad, sich des Gewinns der Wette schon gewiss. Doch dann landete das Glücksrad tatsächlich auf der Option für die BlizzCon-Tour. Durpee82 sprang auf und war vollkommen außer sich.

Den Streamausschnitt könnt ihr euch hier auf Reddit anschauen:

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Durpee82 will seine Wettschulden auch wirklich einhalten, denn er postete bereits auf X die Bestätigung, dass er es kaum erwarten kann, den Zuschauer zu treffen. Außerdem besprach er in dem Stream direkt die Details mit dem Zuschauer.

Die BlizzCon findet vom 12. bis zum 13. September 2026 in Anaheim, Kalifornien, statt. Das passt besonders gut für den Zuschauer boonworst, denn er befindet sich bereits in Kalifornien. Durpee82 muss also wohl kein teures Flugticket ausgeben, sondern vor allem für das Ticket aufkommen.

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