Ein Twitch-Streamer erklärt, wie er nach einem Sturz aus dem 3. Stock und einem Koma nun wieder LoL spielen kann

Der Twitch-Streamer und LoL-Spieler „NoArmWhatley“ ist nach einem schweren Sturz aus dem dritten Stock und konnte nur knapp einer fatalen Verletzung des Hirnes entgehen. Nach seinem Koma und einer mehrwöchigen Erholungsphase ist er nun guter Dinge und bereit, wieder in League of Legends einzutauchen.

Was ist dem Streamer passiert? Im August 2024 ist NoArmWhatley nur knapp einer fatalen Verletzung entgangen. Beim Schließen eines defekten Fensters ist er aus dem dritten Stock gefallen und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Dabei hatte er jedoch Glück im Unglück – hätte sein Hirnstamm größeren Schaden erlitten, wäre dieser Unfall für ihn fatal gewesen.

Der Streamer wurde schnell ins Krankhaus gebracht, operiert und lag etwa zwei Wochen lang im Koma, bevor er schließlich wieder aufwachte.

„Ich bin aufgewacht und konnte nicht richtig sehen, weil meine Augen voller Blut waren, ich konnte mich nicht bewegen oder aus dem Bett aufstehen“, berichtet der Streamer (via Dexerto). Doch als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, meldete er sich auf Social Media mit einer Tier-Liste seiner Verletzungen.

Zudem freute er sich auf ein Game ganz besonders: „Ich kann gar nicht erwarten, wieder League of Legends zu spielen.“

Mit League of Legends durch die Genesung

Wie ist der Streamer nach dem Unfall beeinträchtigt? Die vermutlich größte Hürde, die zwischen ihm und League of Legends stand, war der Fakt, dass NoArmWhatley ziemliche Schwierigkeiten hatte zu sehen.

Als ich nach Hause kam, konnte ich nicht sofort Leage of Legends spielen, weil meine Augen zu schlecht waren. Ich war zu müde und zu kaputt und ich war auf sechs verschiedenen Drogenentzügen. Also habe ich ein paar andere Multiplayer-Spiele gespielt, aber auch Einzelspieler-Spiele, die ich mit schlechten Augen spielen konnte. Aber als ich aus dem Krankenhaus kam, konnte ich es kau erwarten, League zu spielen. Ich war so, so glücklich. NoArmWhatley (via Dexerto)

Wie konnte er letztendlich doch League of Legends spielen? Das vom Streamer genannte Blut in seinen Augen half seinem Sehvermögen auch nicht. Doch um dieses Problem zu umgehen, probierte er alle möglichen Kopfbewegungen und Reaktionen aus. Schließlich hat der Streamer eine besondere Methode entwickelt, die er wie folgt erklärt:

„Ich blinzelte mit den Augen und rollte sie sehr schnell hoch. Das treibt das Blut dann nach unten.“

Auf diese Weise schafft er sich etwa 4 bis 5 Sekunden lang klare Sicht – genug, um einen Teamkampf zu überstehen.

So schafft es der Streamer weiterhin in Master zu sein, einem der höchsten Ränge, die man in Leage of Legends erreichen kann – und das trotz tatsächlichem Hirnschaden und halber Blindheit.

Wie konnte LoL seinen Krankenhausaufenthalt verbessern? Während seiner Zeit im Krankenhaus schaute (oder hörte) er die Zusammenfassung der Patch Notes von Phreak über das Handy seiner Mutter. Der Streamer sagt, dass das alles war, was er zu tun hatte, da er sich weder bewegen noch aus dem Bett aufstehen konnte. Das sei der Grund gewesen, weshalb er im Krankenhausbett nur an League of Legends denken konnte.

In dem Interview mit Dexerto äußert der Streamer sich mehrere Male äußerst positiv zu dem Spiel. Als jemand, der wegen League of Legends mit Vorfreude auf das Spiel durch einige der dunkelsten Momente seines Lebens gebracht wurde, ist das durchaus berechtigt. Wer mehr zu Leage of Legends auf Twitch lesen will, kann hier mehr erfahren: LoL ist das Nr. 1 Spiel auf Twitch, opfert sportliche Integrität, damit es so bleibt