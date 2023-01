Twitch-Streamer sammelt 11.000 $ für guten Zweck, muss 10 Stunden eine langweilige Wand anstarren: „Geistig destruktiver Stream“

Wir haben euch in einem kleinen Video 5 deutsche Twitch-Streamer zusammengestellt, die in diversen Videospielen Synchronrollen hatten.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Schließlich hatte man ihm in einem Stream vorgeworfen, dass er in sexuelle Übergriffe verstrickt sei. Die Diskussion um diesen Vorwurf erfasste innerhalb kurzer Zeit nicht nur die Community von Mizkif, sondern die von Twitch und Twitter.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Wie viel und für wen hat er gesammelt? Mizkif beendete den Stream am 27. Januar 2023. Insgesamt hat er 11.000 US-Dollar mit seinem Stream gesammelt. Das Geld geht an Rise Above The Disorder (RAD). Das ist eine gemeinnützige Organisation, die die Kosten für die psychische Betreuung von Menschen auf der ganzen Welt übernimmt.

Das wird lächerlich, ich sage euch, ihr wollt nicht hier sein, es sei denn, ihr seid ein absoluter Idiot. Was ich wahrscheinlich bei fast jedem Stream, an dem ich teilnehme, voraussetzen würde. Es ist wirklich dumm.

Insert

You are going to send email to