Twitch-Streamer fordert Stundenlohn von Zuschauern, sonst schaltet er ab

Ein Streamer bittet seine Zuschauer auf Twitch um einen „Stundenlohn“ von 10,- $, da er sonst aufhört Call of Duty 4 zu zocken. 10 Minuten später war der Stream beendet.

So lief die Szene ab: Im Twitch-Stream von Richard „WingsOfRedemption“ Jordan trug sich kürzlich eine seltsame Szene zu. Der Streamer hat aktuell fast 160.000 Follower. Er spielt hauptsächlich Rainbow Six: Siege, aber hier war er in der Remastered-Version von Call of Duty 4: Modern Warfare von 2016 unterwegs.

Nach einer Runde Team-Deathmatch, die für ihn eigentlich gar nicht so schlecht lief und der er mit einer K/D über 2 abschloss, holte der Streamer tief Luft und erklärte seinen Zuschauern, dass er nicht weiterspielen würde, wenn er nicht mindestens 10,- $ die Stunde an Spenden bekommen würde.

Alles klar Leute, ich hasse es so zu sein. Aber wenn ihr wollt, dass der Stream weiterläuft, macht das jetzt 10,- $ die Stunde. Wir brauchen 10,- $ Spenden pro Stunde, damit ich diesen Mist hier weitermache. Sonst gehe ich offline. WingsOfRedemption

Die Runde lief eigentlich gar nicht so schlecht, doch der Streamer war mächtig niedergeschlagen.

10 Dollar die Stunde oder ich beende den Stream

Das waren die Reaktionen im Chat: So einige Zuschauer waren erstaunt über die Ansage und das ein oder andere „WTF“ war zu lesen. „Wie wäre es vielleicht mit einem anderen Spiel?“ schlägt ein User vor.

Ein anderer User schreibt „Broooo, was? Komm schon Jordie, das ist aber keine gute Einstellung!“ und trifft damit den Punkt. Denn Spenden sollen ja freiwillig sein und darauf beruht auch das System – Freiwilligkeit, für Zuschauer und Streamer.

Doch WingsOfRedemption scheint auch einige treue Fans zu haben. „Ich werde 5 reinpacken, noch jemand?“ schreibt einer seiner Abonnenten, geholfen hat es aber nicht.

Wie ging es dann weiter? 10 Minuten nach seinem dreisten Spendenaufruf für einen „Stundenlohn“ beendete der Streamer mitten im laufenden Match das Spiel und ging mit den Worten „Alles klar Leute, das war der Stream für heute“ offline.

Spenden auf Twitch ganz normal, aber freiwillig sollten sie schon sein

Wenn WingsOfRedemption mehr verdienen möchte, sollte er vielleicht öfter streamen. So wie der deutsche „Seansstream“ der 595 Stunden in einem Monat online war.

WingsOfRedemption scheint jedoch nicht der einzige zu sein, der sich durch geforderte Spenden über Wasser halten will. Auch BadBunny, eine Streamerin die eher für „Just Chatting“-Content bekannt ist, brüllte ihre Zuschauer vor kurzem um Spenden an.

Dass es auch anders geht, beweisen deutschen Streamer mit einem regelmäßigen Charity-Event. Hier sammeln bekannte Gesichter der Szene Spenden für wohltätige Zwecke. In dem 12-stündigen Stream kamen so beim „Friendly Fire 5“ in 2019 über 5 Millionen Euro zusammen.