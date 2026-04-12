Twitch-Streamer bietet Fans „beiläufig“ 8.500 Euro, damit er ein Lieblingsspiel endlich vernünftig zocken kann

Viele Gamer hängen an älteren Spielen, die sie in ihrem Leben geprägt haben. Ein bekannter Twitch-Streamer und YouTuber will eines seiner liebsten Spiele wiederbeleben, und bietet seinen Fans dafür jetzt eine Belohnung. Sie müssen nur den Online-Modus verbessern.

Um welchen Twitch-Streamer geht es? Vielen Fans von Fighting Games ist Maximilian Dood (mit echtem Namen Maximilian Christiansen) wohl ein Begriff. Auf Twitch hat er 1,3 Millionen Follower und im Schnitt 5.600 Zuschauer (via TwitchTracker). Auf YouTube veröffentlicht er seit 2007 Videos und hat bis heute 1,87 Millionen Abonnenten gesammelt.

Er konzentriert sich in seinen Streams und Videos nicht nur auf neue Prügelspiele, sondern gerne auch mal auf alte. In einem Stream setzte er eine besondere Belohnung für seine Community aus und bietet 10.000 US-Dollar (etwa 8.500 Euro) für den, der den Online-Modus von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 endlich verbessert.

Video starten Der Trailer von Marvel vs Capcom 3 zeigt unter anderem den Kampf zwischen Ryu und Wolverine Autoplay

Die Erfahrung von Marvel vs. Capcom 3 soll endlich besser werden

Was soll für das Geld gemacht werden? In einem Twitch-Stream vom 11.04. sprach Maximilian Dood bei circa einer Stunde über Ultimate Marvel vs. Capcom 3, eines seiner Lieblingsspiele (Quelle: YouTube). Darin bot er beiläufig eine Belohnung von 10.000 US-Dollar für einen Rollback-Netcode für Ultimate Marvel vs. Capcom.

Rollback-Netcode ist die angenehmste Form von Online- System , um in einem Prügelspiel auch online die Erfahrung eines Offline-Matches zu simulieren. Drückt ihr dabei einen Knopf, wird er so schnell wie möglich ausgeführt, ohne auf das Signal des gegnerischen Spielers zu warten, weil das Spiel selbst antizipiert, was die nächste Aktion sein wird.

Bei einem Rollback-Netcode muss man also nicht warten, bis beide Spieler eine Aktion getätigt haben, wodurch die Verzögerung geringer wird. Das ist bei präzisen und schnellen Spielen wie eben Fighting-Games essenziell, um eine starke Online-Erfahrung zu garantieren. Heutzutage setzen viele neue Fighting Games auf Rollback-Netcode.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 als Spiel von 2011 (2017 auf Steam) hat dieses System nicht, weshalb der normale Online-Modus unter Fans nicht gerade beliebt ist. Der Twitch-Streamer möchte die Modding-Community mit seiner Belohnung dazu animieren, Rollback-Netcode für das Spiel zu implementieren.

Dadurch würde das Spiel auch in Zukunft langlebiger werden, weil man auch online eine vernünftige Erfahrung haben könnte, ohne auf ein Offline-Turnier zu gehen. Rollback-Netcode würde das Spiel jetzt nicht wieder groß machen, es wäre aber eine Möglichkeit, die Community besser zu halten. Aktuell nutzen Fans des Spiels oft die Anwendung Parsec, um online quasi lokales Spiel zu simulieren.

Maximilian Dood half bereits bei einer großen Mod aus

Maximilian Dood zeigte bereits in der Vergangenheit, was für ein großer Fan er von der Marvel vs. Capcom -Reihe ist. Der letzte Teil der Reihe Marvel vs. Capcom Infinite war bei Fans eher unbeliebt, aber 2024 startete das Mod-Projekt Marvel vs. Capcom Infinite and Beyond . Er arbeitete mit mehreren Moddern zusammen, um das Spiel visuell zu verändern, aber auch neue Modi und Balance-Updates zu implementieren (via RollingStone).

Bereits vorher, im Jahr 2023, bot er 5.000 US-Dollar für Modder, die es schaffen, bei der Charakter-Auswahl in Ultimate Marvel vs. Capcom 3 die Möglichkeit zu implementieren, neue Charaktere als Slot einzufügen (via eventhubs.com).

Wenn ihr also begabt mit Mods seid, könnt ihr euch vielleicht etwas dazuverdienen. Maximilian Dood ist nicht nur für seine Liebe zu Prügelspielen bekannt. Er ist auch ein großer Fan von allem zu Final Fantasy VII: YouTuber zu Tränen gerührt, als er erfährt, welchen Einfluss er auf Final Fantasy VII Remake hat