Twitch-Streamer Myth hat bewiesen, wie stark das neue Köder-Item in Fortnite sein kann. Er überraschte einen Gegner, weil er sich als Bot ausgegeben hat.

Das ist das neue Köder-Item: Mit dem Start von Season 2 in Fortnite kam dieses Item dazu. Ihr könnt es nutzen und damit einen Klon erschaffen, der genauso aussieht wie ihr. Der Unterschied: Es ist ein Bot und genauso verhält er sich auch.

Streamer Myth hat sich daraufhin selbst als Bot ausgegeben und damit ganz fies einen Gegner überrascht, weil der ihn nur als nutzlosen Klon identifiziert hat.

Streamer überrascht Gegner, weil er sich als dummer Klon ausgibt

Das ist die Situation: Myth baut sich in seiner Runde gerade ein, als er von einem Gegner gepusht wird. Daraufhin nutzt er auch den Köder und erschafft einen Bot.

Diesen baut er dann so ein, dass er nicht mehr rauskommt und als der Gegner dann zu Myth kommt, hält er ihn für einen Klon, weil dieser nur dumm gegen eine Wand läuft – so würde ja eigentlich niemand reagieren, wenn man einen Gegner sieht.

Danach will der Gegner eine Wand zerstören und den wahren Klon eliminieren, den er für den echten Myth hielt. Der Streamer nutzt diesen Moment und schaltet seinen Kontrahenten fies von hinten aus, denn der hatte gar nicht mehr auf Myth geachtet.

Das zeigt der Streamer damit: Myth beweist damit, dass das neue Klon-Item ziemlich nützlich sein kann, wenn man es denn klug anwendet. So einige Gegner könnte man damit hinters Licht führen.

Das Item ist nicht neu: Bereits andere Spiele haben ähnliche Items eingesetzt. So beherrscht die Legende Mirage in Apex Legends die Fähigkeit sich zu klonen und Bots in den Kampf zu schicken.

Dort haben bereits Spieler bewiesen, dass man sich als Bot ausgeben und damit gut entkommen kann.

Zwei andere Streamer haben gerade einen heftigen Streit miteinander: