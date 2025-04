Twitch-Streamer beleidigt ausgerechnet die Rolle in Marvel Rivals, die traditionell kaum wer spielt, bringt sie zum Streiken

In Warhammer 40.000 essen die Menschen ihre Toten wie in Solyent Green, nur noch extremer

Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

Eine Lösung, um das Spielen von Support-Helden schmackhafter zu machen? Laut Marvel Rivals könnte die lauten, den Helden nicht wie einen klassischen Supporter spielen zu lassen. Mehr dazu lest ihr hier: Eine neue Heldin in Marvel Rivals macht eine Rolle sexy, die normalerweise kaum jemand spielen möchte

„Diese Art von Statement, wenn sie von einer einflussreichen Stimme in der Community kommt, richtet echten Schaden an“, schreibt Reddit-Nutzer Revolutionary-Ad6480 in einem Post auf r/marvelrivals . Dieser Post hat inzwischen über 12.000 Likes.

Warum ist das ein Problem? Necros ist im Kosmos von Marvel Rivals nicht irgendein kleiner Streamer: Auf seinem Twitch-Kanal folgen ihm über 800.000 Leute. Wenn er also so über Supports herzieht, macht das schnell die Runde.

Eine wütende Tirade des Twitch-Streamers Vladan „Necros“ Konstantinov sorgt nun dafür, dass Support-Spieler in Marvel Rivals zum Streik aufrufen. Necros sagte in einem Stream, er „hasse“ Support-Spieler und dass sie „Idioten“ seien. Einen Clip davon seht ihr auf YouTube .

Ein Twitch -Streamer beleidigt Spieler in Marvel Rivals , die eine der undankbarsten Rollen in Helden-Shootern übernehmen. Die haben genug davon – und streiken.

