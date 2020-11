Man habe die Integrität des Turniers nicht so aufrecht erhalten, wie es erwartet wird. In Zukunft wolle man das besser machen.

So erklärte etwa Nightblue3 über Twitter: „Wir haben nur versucht, zu unterhalten und haben nicht viel über unsere Aktionen nachgedacht. Wir haben [das Spiel] damit nicht beeinflusst, aber wir verstehen trotzdem, dass es falsch war, sorry!“. Gleichzeitig bestätigte der Streamer in dem Tweet, dass der Twitch-Bann wie bei xQc 7 Tage lang halten wird. Streamer GrandPooBear teilte die Nachricht von Nightblue3.

Tfue wird hier gesondert behandelt: Auch er muss sein Preisgeld zurückgeben, weil er die Admins nicht über die Taten seiner Teammates in Kenntnis gesetzt hatte. Er erhält hingegen keinen Bann von Twitch Rivals oder Twitch an sich, weil er nicht direkt selbst an der Schummelei teilgenommen hatte.

Man habe das Turnier nach den Konsequenzen gegen xQc weiter untersucht und sei zu dem Schluss gekommen, dass auch die anderen Streamer mit Strafen belegt werden müssten. Nightblue, Mendo und GrandPooBear erhalten dabei einen sechsmonatigen Bann von Twitch Rivals und müssen ihre Preise zurückgeben, weil sie beim Stream-Snipen kooperiert und so versucht hätten, das Spiel ihres gegnerischen Teams zu beeinflussen. Außerdem werden die drei Streamer ebenfalls einen temporären Bann auf Twitch erhalten – die Strafe entspricht also jener, die auch xQc kassiert hat.

