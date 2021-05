Darum ist der Preis-Bereich so wichtig: Viele Gamer geben ungern viel Geld für Hardware aus, deswegen ist vor allem der 100-Euro-Bereich ein stark umkämpftes Feld. Hersteller wie Razer, Hyper X oder Logitech sind hier bereits mit einigen guten Geräten aufgestellt. Turtle Beach hat in diesem Bereich daher bereits ordentliche Konkurrenz:

Ab wann ist das Turtle Beach Recon 500 erhältlich? Das neue Gaming-Headset ist ab dem 18. Juni 2021 offiziell in Europa erhältlich. In den USA ist der Release bereits etwas früher.

Im Stealth 700 Gen 2 und auch im Elite Pro 2 hatte Turtle Beach noch auf “50mm-Nanoclear”-Treiber gesetzt, die für ordentlichen Klang sorgen. Das Stealth 700 Gen 2 findet ihr übrigens auch in unserer Xbox-Headest-Kaufberatung . Sollten sich die Eclipse-Treiber an den bisherigen Treibern von Turtle Beach orientierten, dürfte uns ein guter, ausgewogener Klang erwarten.

Hersteller “Turtle Beach” hat mit dem Recon 500 ein Gaming-Headset in der Preisklasse bis 100 Euro vorgestellt. Das richtet sich an PC-, Xbox-, und PS5-Spieler. MeinMMO stellt euch das Headset vor und erklärt, was es bietet. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Konkurrenz.

