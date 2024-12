„Wäre ein Albtraum für mich“ – Trymacs zeigt auf Twitch, wie viel er verdient, und verrät, warum ihn die Steuern nicht stören

Maximilian „Trymacs“ Stemmler ist einer der erfolgreichsten Streamer im deutschen Twitch. Einmal im Jahr zeigt er, was er so auf YouTube verdient. Dabei kommt zwar eine Menge zusammen, die Hälfte davon geht aber an den Staat – doch für den Influencer ist das völlig okay.

So viel hat Trymacs 2024 eingenommen: In seinem Stream vom 28. Dezember 2024 zeigt Trymacs, was er in diesem Jahr allein mit YouTube eingenommen hat.

Verteilt auf seine 3 Kanäle sind das über 1,2 Millionen Euro. Dazu kommt dann noch sein Twitch-Kanal, sein Podcast sowie Einnahmen aus Partnerschaften und seiner Produkte Happy Slice und Happy Chips, die in diesem Jahr ebenfalls „komplett durch die Decke“ gegangen seien.

Zweit-Kanal SecondTry: 348.624,01 Euro

Reaction-Kanal TryReact: 456.737,56 Euro

Haupt-Kanal Trymacs: 418.872,74 Euro

Der Twitch-Streamer gibt selbst zu, dass seine Einnahmen im Vergleich zu anderen Gehältern „unfair“ seien. Angefangen hatte alles damit, dass er während des Studiums ein bisschen Clash Royale gezockt hat – die ganze Geschichte seht ihr bei uns im Video:

„Dafür zahle ich gerne 50 % Steuern“

Darum zahlt er gerne Steuern: Bei den 1,2 Millionen Euro handelt es sich um die Einnahmen vor der Steuer – fast die Hälfte davon geht also an den Staat. Für Trymacs ist das aber okay, er will kein „Steuerflüchtling“ sein.

Das könnte man sein, aber wofür? Da kommt ja absolut genug Kohle bei rum. Da zahle ich gerne 50 % Steuern dafür, dass ich in fucking Deutschland in Hamburg leben darf. Was sollte ich mit der ganzen Kohle in Dubai, das wäre ein Albtraum für mich.

Dass es viele Influencer nach Dubai zieht, wird immer wieder kritisch beleuchtet, etwa vom ZDF Magazin Royale (via YouTube). Für deutsche Content Creator war die portugiesische Insel Madeira zudem lange das Steuer-Paradies schlechthin: NoWay spricht offen über Steuerflucht nach Madeira – „Wenn du’s nicht machst, bist du dumm.“

Den ganzen Stream findet ihr auf dem Twitch-Kanal von Trymacs (VoD zeitlich begrenzt verfügbar.)

Trymacs hebt sich hier also deutlich von seinen Kollegen ab, die regelmäßig über die hohen Steuern schimpfen, wie etwa MontanaBlack, der seit Jahren damit liebäugelt, das Land zu verlassen. Nach Dubai möchte er allerdings auch nicht: Twitch-Streamer MontanaBlack überrascht mit Aussage zu Dubai – „Das muss man einfach so sagen“