Trymacs macht auf Twitch den Fehler, in seinen Chat zu schauen – Bereut es sofort

Der Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler hatte während eines gemeinsamen Streams mit seinem Kollegen Kevin „Papaplatte“ Teller eine unangenehme Situation. Er erklärte daraufhin, dass solche Vorfälle der Grund seien, warum er seinen Chat nicht mehr liest.

Was war das für eine Situation? Trymacs spielte am 13. September 2024 gemeinsam mit seinem Twitch-Kollegen Papaplatte das Spiel We Were Here Expeditions . Als er dabei mit seinen Zuschauern im Chat interagieren wollte, ging das gründlich schief.

Ein Clip auf YouTube zeigt, wie Trymacs die beleidigende Nachricht eines Zuschauers vorliest.

„Das lasse ich jetzt wieder“

Was war das für eine Nachricht? Trymacs und Papaplatte befanden sich noch in den ersten Minuten des Spiels, als Trymacs eine Nachricht in seinem Chat auffiel, die aus wüsten Beschimpfungen bestand und offenbar völlig unprovoziert war.

Wir verzichten an dieser Stelle darauf, den genauen Wortlaut wiederzuegeben.

Wie gingen die Streamer damit um? Trymacs zeigte sich unbeeindruckt von den Beschimpfungen. Er las die Nachricht trocken vor und lies die Person von seinen Mods bannen

Abschließend erklärte er: „Ich dachte, ich zocke nicht nur das Game, sondern schaue auch mal ab und zu in den Chat. Aber das lasse ich jetzt wieder.“ Glücklicherweise scheinen ihn diese willkürlichen Beleidigungen nicht allzu sehr zu treffen, sondern eher zu belustigen.

Auch sein Kollege Papaplatte zeigt sich von der Situation belustigt und kann sich beim Vorlesen der Nachrichten kaum vor Lachen halten.

Gab es noch weitere Zwischenfälle? Abgesehen von der einen unangenehmen Nachricht gab es seitens der Zuschauer keine weiteren Zwischenfälle. Während ihres gemeinsamen Playthroughs fällt jedoch regelmäßig auf, um was für ein chaotisches Duo es sich bei den beiden handelt.

In einem Clip auf YouTube sehen wir beispielsweise, wie Trymacs Papaplatte über eine Holzbrücke führen muss, um zu verhindern, dass dieser von Holzschwingen getroffen wird. Als Trymacs ihm erklärt, wie er am besten über die Brücke kommt, macht Papaplatte jedoch quasi das genaue Gegenteil von dem, was ihm gesagt wurde.

Trymacs gehört zu den größten Streamern im deutschsprachigen Raum. Früher arbeitete er noch als Pizza-Lieferant, doch heute ist er das Idol vieler junger Zuschauer. Mehr über Trymacs und seine Karriere erfahrt ihr hier: Vom Pizza-Lieferant zu einem der größten deutschen Twitch-Streamer: Die Karriere von Trymacs