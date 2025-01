Twitch: Trymacs entschuldigt sich für Statement zur Bezahlung von Mitarbeitern, aber es klingt hohl

Der deutsche Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler hat sich für sein Statement entschuldigt, was Cutter in Deutschland verdienen sollten. Er sagt, er habe sich in seinem Statement nicht wiedererkannt und glaubt, Schlafmangel und unverarbeitete, traumatische Erlebnisse aus 2017 und 2018 hätten dazu beigetragen. Aber einige Fans halten sein Statement für hohl.

Für welche Aussagen bittet Trymacs um Entschuldigung? Trymacs nennt keine konkreten Aussagen, für die er sich entschuldigen möchte, sondern hat das ganze Reaction-Video zurückgezogen und aus dem Internet gelöscht.

In dem Video, über das wir auf MeinMMO berichtet haben, hat er unter anderem erklärt:

Er hatte seinen Cutter prozentual am Wachstum seines Kanals beteiligt, sie aber gefeuert, als sein YouTube-Kanal so stark gewachsen sei, dass sie mehr als 10.000 € monatliches Gehalt forderten

Er hatte zudem gesagt, dass man Cutter nicht so irre gut bezahlen dürfe, weil viele ihren Job erledigen könnten und die Anforderungen nicht so hoch seien. Angebot und Nachfrage regelten, was Cutter verdienen könnten. Sobald Cutter zu gierig würden, könne man sie durch andere ersetzen, die ein Festgehalt bekommen und damit zufrieden seien.

Er hatte immer wieder sein Unverständnis darüber geäußert, dass seine Position nicht verstanden werde. Er zahle doch gut, aber es sei in seinen Augen einfach verrückt, wenn Cutter so extrem viel Geld verdienen. Wenn ein Kanal 100.000 € abwerfe, könne man doch keinen Cutter prozentual daran beteiligen. Das sei doch total irre.

Trymacs macht unverarbeitete Konflikte für Aussagen verantwortlich

So erklärt er sich seine Fehlleistung: Trymacs macht in einem neuen Video nun den Eindruck, dass er nicht wirklich erkennt, wo er falsch gelegen hat. Er hat aber registriert, wie schlecht seine Ansichten bei seinen Zuschauern ankommen.

So sagt er, er habe wahnsinnig viele der über 2.000 Kommentare gelesen und das habe in ihm zur Einsicht geführt, dass er da falsch gelegen haben müsse. Er sagt, das Statement sei auch aus einem Schlafmangel heraus entstanden. Er habe vorher viel Factorio gespielt.

In seinem Statement habe er sich selbst nicht wiedererkannt:

Ich war selber von mir – ich konnt’s nicht fassen. Ich hab mich selbst nicht wiedererkannt. Das war alles völlig überspitzt, komplett blockiert, gar nichts zugelassen, nicht reflektiert.

Zudem seien hier „unverarbeitete Gefühle und Konflikte“ aus seiner Anfangszeit hochgekommen. Er sagt, in der Anfangszeit von Fortnite gab es einen Konflikt mit seinen damaligen Cuttern, die dann auch zu deren Entlassung geführt hätten.

Seine Rolle in dem Streit sieht er mittlerweile kritisch. Er sei damals kein guter Chef gewesen, habe nicht gut kommuniziert und sei Problemen aus dem Weg gegangen.

Diesen ganzen Konflikt habe er nie verarbeitet und er sei dann hochgekommen, als er erneut über das Thema sprach.

Trymacs legte einen Blitzstart auf Twitch hin . 2016 wuchs sein Kanal auf 2.420 Zuschauer im Schnitt. 2017 konnte er seinen Twitch-Kanal auf 8.347 Zuschauer verdreifachen. Damals spielte er vor allem Clash Royale. 2018 wechselte er auf Fortnite und konnte die hohen Zuschauerzahlen auf Twitch festigen. Auf YouTube wirkte Fortnite wie ein Brandbeschleuniger: Bis heute sind von seinen 5 erfolgreichsten Videos auf YouTube 4 zu Fortnite.

Trymacs stellt frühere Cutter als unzuverlässige Neureiche hin, schränkt auch das ein

Was wirkt seltsam? In dem Statement wirft er den damaligen Cuttern vor, unzuverlässig gewesen zu sein. Denen sei das viele Geld zu Kopf gestiegen und sie hätten immer unzuverlässiger gearbeitet, unangekündigt ihren Urlaub verlängert oder hätten krankgefeiert und die Abgabetermine für Videos nur noch selten eingehalten.

In einem zweiten Video auf YouTube „Mein alter Cutter hat mich angerufen nach 5 Jahren …“ schränkt er aber auch diese Kritik wieder ein. Das sei ein guter, kompetenter Cutter und auch ein Top-Mann gewesen. Und man war da auch sehr jung. Die ganze Sache sei gegessen.

Gefühlt 18 und grad mit dem Abi fertigt

Wie alt war er denn damals? Trymacs sagt: Damals sei er „gefühlt 18“ gewesen und grad mit dem Abi fertig geworden. Tatsächlich war 2017/2018 aber schon 23 und 24 Jahre alt. Da war das Abi schon eine ganze Weile her.

Fans finden Schuldeingeständnis gut, aber Statement inhaltlich hohl

Wie kommt das Statement von Trymacs an? Das Statement wirkt halt inhaltlich etwas hohl, wie viele auf YouTube bemerken. Zwar findet man generell gut, dass Trymacs so umfänglich zugibt, falsch gelegen zu haben.

Aber man hätte sich schon gewünscht, dass er mal konkret kritisiert, was an seinem Punkt falsch war und wie er den Konflikt jetzt anders sieht. Denn das eigentliche Thema hat er offenbar nicht erfasst und nennt es auch mit keinem Wort. Er zieht zwar alle früheren Positionen zurück, nennt aber keine neuen.

Das Geschäftsmodell von Trymacs sieht vor:

Dass ein Cutter prozentual am Erfolg eines Kanals beteiligt wird, also das ganze Risiko trägt, wenn der Kanal stagniert oder schlecht läuft

Wenn der Kanal aber erfolgreich ist, dann wird sein Gehalt plötzlich gedeckelt

Das Modell bringt dem Streamer alle Vorteile, erwartet vom Cutter aber ins Risiko zu gehen, das sich bei Erfolg dann aber nicht vollends auszahlt.

Bei dem Geschäftsmodell ist es für den Streamer offenbar okay, wenn der Cutter in einem schlechten Monat auch mal gar nichts verdient. Sobald er aber „viel“ verdient und sich das Risiko auszahlt, muss eingegriffen und das Gehalt reguliert werden, weil es ja nicht sein kann, dass ein Cutter „Mehr verdient als ein Chefarzt“ – dass der Streamer selbst viel mehr verdient als ein Chefarzt, ist aber offenbar gar kein Problem und wird ausgeblendet.

Zu diesem Aspekt der Kritik sagt Trymacs in seinem Statement kein Wort. Er wird in seiner Entschuldigung nicht konkret, wo er sich geirrt hat, sondern sein Statement läuft auf: „Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil“ hinaus.

Zwar findet man auf YouTube es generell toll und auch ungewöhnlich, dass ein Streamer überhaupt mal seine Schuld eingesteht, aber offenbar wirkt es auf viele Nutzer so, als wurde von Trymacs nur auf„Oh mein Gott, sie hassen mich alle – ich habe einen Shitstorm“ schnell reagiert und zurückgerudert und die Einsicht, dass man wirklich eine falsche Position vertreten hat, fehlt einigen Usern. Den ursprünglichen, umfassenden Artikel zum Grundkonflikt lest ihr hier: Twitch-Streamer versteht nicht, warum er einem Mitarbeiter so viel von seinem Geld geben sollte