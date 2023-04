Wie gut ist ein Gaming-Headset für die PS5, das nicht mehr als 60 Euro kostet?

Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Das Headset lässt sich über das mitgelieferte Klinkenkabel problemlos entweder mit der PS4, der PS5 oder dem PC verbinden. Eine Software gibt es weder für die PlayStation noch für den Windows-PC. Hier müsst also mit dem voreingestellten Klang zufrieden sein. Treiber- oder andere Software bietet Trust für das Headset nicht an.

An der Konsole müsst ihr das Headset zwangsläufig mit eurem DualSense-Controller verbinden. Am PC könnt ihr auch eine USB-Soundkarte nutzen. Ein Y-Splitter für Mikrofon und Sound ist jedoch nicht enthalten.

Aufbau des Headsets: Das Gerät von Trust bekommt ihr entweder in Schwarz oder in Weiß. Weder das Logo von Trust auf dem Kopfpolster noch das PlayStation-Logo sind beleuchtet. Damit ist das Headset deutlich unauffälliger als die teilweise bunt leuchtende Konkurrenz.

Der Hersteller Trust will mit seinem GXT 489 Forta Spieler ansprechen, die nicht mehr als 60 Euro ausgeben wollen. Das Gaming-Headset von Trust für die PS5 will vor allem mit einem schlichten Design und gutem Klang punkten. Ob das gelingt, erkläre ich im ausführlichen Test.

