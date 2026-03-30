Trucker baut für über 6.000 Euro seinen Beifahrersitz in Gaming-Station um, ist so leistungsstark, braucht eigenen Generator

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2 Min. jan hartmayer 0 Kommentare Lesezeichen
Trucker baut für über 6.000 Euro seinen Beifahrersitz in Gaming-Station um, ist so leistungsstark, braucht eigenen Generator

Die Racing-Community ist bekannt für ihre verrückten Projekte und ausgeklügelten Gaming-Setups. Ein Trucker geht aber die Extrameile, um so realistisch wie möglich unterwegs zocken zu können. Dabei kostet das ganze System so viel wie ein gebrauchter Kleinwagen. 

Was hat der Trucker gezeigt? Der Nutzer ZanaZamora postet am 16.03.2026 einen Reddit-Beitrag im Simracing-Subreddit, in dem er seine Battlestation präsentiert. Er hat dafür den Beifahrersitz seines Trucks komplett umgebaut.

Die Station beinhaltet einen High-End-Gaming-PC, einen Rennfahrersitz, eigene Pedale, ein Lenkrad und mehrere zusätzliche Eingabegeräte wie Stream-Decks und einen Widescreen-Monitor.  

Alles ist laut einem Reddit-Kommentar des Nutzers an zwei starken Ankerpunkten und mit mehreren Riemen befestigt. Zusätzlich soll ein Bolzen des ursprünglichen Beifahrersitzes das Konstrukt absichern. Das ganze Unterfangen ist damit nicht gerade einfach nachzubauen. 

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Kostspielig, leistungsstark und stromfressend 

Welche Hardware benutzt der Sim-Enthusiast? In einem Kommentar eines anderen Reddit-Beitrags erklärt der Trucker, dass sein PC einen i9-Prozessor der 14. Generation von Intel und eine RTX 5080 besitzt. Welche andere Hardware und Geräte er genau verwendet, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Ein vergleichbarer High-End-Gaming-PC kostet etwa zwischen 2.500 und 3.500 Euro, wenn man ihn neu kaufen würde (Stand: 30. März 2026 via Dubaro). Hinzu kommen Kosten wie für Monitor, diverse Eingabegeräte, Sim-Rennsitz und Lenkrad. Damit beläuft sich der Preis für den ganzen Umbau wahrscheinlich auf über 6.000 Euro. 

Mit solch einem Setup kann der Enthusiast selbst anspruchsvollere Spiele wie Cyberpunk 2077 mit Ultra-Settings in 4K-Auflösung, ohne Upscaling, mit über 60 FPS spielen (via YouTube)

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Im Gegensatz zu einem anderen Bastler, der nur mithilfe von Laptop-Batterien sein Haus mit Strom versorgt, ist das nicht alles, was der Trucker kaufen musste, um sein Projekt umzusetzen. Für die Stromzufuhr musste er einen Schritt weitergehen. 

Wie betreibt der Bastler sein System mit Strom? Damit das Gaming-Rig unterwegs funktioniert, habe er einen Generator gekauft, erklärt der Trucker in einem Kommentar auf Reddit. Das System laufe rund 2 Stunden über Batterien, ehe sich der Generator automatisch einschalte, um diese wieder aufzuladen.

Der hohe Stromverbrauch des leistungsstarken Systems ist kein Wunder, denn allein der Gaming-PC mit einer RTX 5080 und einem I9 14900 benötigt etwa 700 Watt (via netzteilrechner). Hinzu kommt der Strombedarf des Monitors sowie weiterer Eingabegeräte wie der Pedale, des Lenkrads, der Peripheriegeräte und anderem Sim-Equipment.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Racing-Community Erstaunliches vollbringt. Ein anderer Nutzer stellte sich einer ganz besonderen Herausforderung: Vater fährt 24 Stunden am Stück Autorennen auf Twitch, um Spenden für seine Tochter zu sammeln, schafft auch noch einen weiteren unglaublichen Erfolg

Quelle(n): tomshardware, Reddit
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