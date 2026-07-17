Spieler macht den wohl größten Fehler, gibt sein Handy jemand anderem, verliert seine Lieblinge aus 10 Jahren Pokémon GO

Ein unerfahrener Trainer bekam Hilfe von einem anderen Spieler in Pokémon GO, doch die Hilfe stellte sich bald als schmerzhafter Fehler heraus.

Um wen geht es? Auf Reddit bewegt die Geschichte eines unerfahrenen Spielers die Community. Der Spieler hat zwar bereits 2016 mit Pokémon Go angefangen, seitdem aber nur gelegentlich gespielt. So war sein stärkstes Pokémon nur mit 2.800 WP ausgestattet.

Er selbst war allerdings sehr stolz auf seine Sammlung von Pokémon, die er in verschiedenen Lebenslagen gesammelt hat. Gerade weil er in einer ländlichen Region lebt, sei dies auch ein aufwendiges Unterfangen gewesen. Die meiste Zeit drehte er nur Pokéstops und einen Raid hatte er laut eigenen Angaben noch nie gemacht.

Doch für das GO Fest wollte er Pokémon Go mal richtig erleben und reiste dafür extra in die nächstgrößere Stadt. Das hat ihn begeistert und er hat auch ein paar Bekanntschaften geschlossen, doch eine sollte ihm teuer zu stehen kommen.

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Alle Pokémon gelöscht

Wieso kam ihm das teuer zu stehen? Am Ende des Fests wollte er seine Pokémon aussortieren. Er machte das manuell und wählte sorgfältig jedes Pokémon aus. Eine Trainerin eilte ihm zu Hilfe und erklärte: „Oh, ich weiß, wie man unbrauchbare Pokémon ganz einfach loswird.“

Der Spieler übergab das Ende, sie tippte einen Befehl in die Suchleiste ein und schickte alle Pokémon mit 0, 1 und 2 Sternen weg. Der Spieler verstand das erstmal nicht, da die Pokémon nach Kampfkraft aufsteigend sortiert waren.

Doch der Transfer hatte fast alle seine Pokémon verschickt. Für ihn waren die Sterne nie ein Faktor, es ging ihm nur um die Kampfkraft der Monster. Für ihn waren das auch Weggefährten, alle hatten einen Spitznamen. Doch bis auf ein neues Mega Mewtu und 6 Shinys blieb ihm fast nichts mehr übrig.

Was hat er gelernt? Für die Frau war die Hilfe wohl wirklich nett gemeint, die meisten Trainer sammeln Pokémon nach Sternen, nicht Kampfkraft. Er selbst macht sich Vorwürfe, weil er sein Handy überhaupt ohne nachzudenken übergeben hatte.

Man liest in der Nachricht den Frust, den der Spieler erlebt hat, und die Trauer und den Schmerz, den er fühlt, förmlich raus. In den Kommentaren versuchen andere Trainer, ihn wieder aufzubauen. So erklären Sie zum Beispiel, dass er Pokémon favorisieren soll, dann könnte man sie nicht wegschicken.

Ein Trainer rät auf Reddit, zumindest den Weg über den Support zu versuchen. Zwar sei es unsicher, ob Niantic hier wirklich hilft, aber einen Versuch sei es wert, denn manchmal konnten laut dem Nutzer, Pokémon schon wieder hergestellt werden.

Habt ihr schon mal einen solchen Fehler gemacht? Schreibt gerne eure Geschichte in die Kommentare! Das Pokémon Go Fest hatte allerdings auch schöne Momente, zum Beispiel diesen hier: Das Pokémon GO Fest hat wilde Monster endlich wieder interessant gemacht und genau das braucht das Spiel viel öfter