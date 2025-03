Hier sind 5 Anime mit Drachen, die du gesehen haben solltest

Inhalt1. Ragna Crimson2. Drachenflieger 3. Dragon Raja: The Blazing Dawn 4. Miss Kobayashi’s Dragon Maid5. Akatsuki no Yona: Prinzessin der Morgendämmerung

Eine unterschätzte Waffe in Monster Hunter Wilds hat eine Besonderheit, die sie an die Spitze der Tier List bringt, und kaum einer weiß es

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

In einem Action-Anime schlägt der Held niemals zu – und genau das macht ihn so stark

Drachen faszinieren die Menschheit schon seit Jahrhunderten – sei es als mächtige Bestien, weise Wesen oder sogar als liebenswerte Begleiter. Auch in Anime tauchen sie auf und werden auf die unterschiedlichste Art und Weise dargestellt. In dieser Liste stellt euch MeinMMO-Autorin Esmeralda ihre 5 liebsten Anime mit Drachen vor.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to