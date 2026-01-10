LoL-Streamer erreicht Level 60 beim Sauercrowd-Event in WoW, beweist Metashi, dass er unrecht hatte

LoL-Streamer erreicht Level 60 beim Sauercrowd-Event in WoW, beweist Metashi, dass er unrecht hatte

In WoW Classic Hardcore findet aktuell das Twitch-Event Saurercrowd statt. Vorab hat der Streamer Metashi12 seine Einschätzung zu bestimmten Kandidaten abgegeben. Er war sich sicher: Tolkin und NoWay schaffen es nicht beim ersten Versuch bis Level 60. Einer der beiden hat ihm jetzt das Gegenteil bewiesen.

Aktuell findet auf Twitch das Sauercrowd-Event von deutschen Streamern statt. Im deutschen Äquivalent zu OnlyFangs versuchen seit dem 27. Dezember 2025 über 200 Teilnehmer, den Raid Molten Core zu schaffen. Zuerst muss aber das Maximallevel erreicht werden.

Bereits vorab gab einer der Organisatoren, Metashi12, eine Einschätzung diverser Kandidaten ab. Beim bekannten LoL-Streamer Tolkin war er sich sicher: Er schafft es nicht beim ersten Versuch, also ohne einen Tod, Level 60 zu erreichen. Auf Twitch feierte Tolkin jetzt aber genau das.

Tolkin erreicht Level 60, betont, dass Metashi unrecht hatte

Wie hat Tolkin auf Level 60 reagiert? Gestern, am 09.01.2026, hat Tolkin im Twitch-Stream Level 60 in WoW erreicht (etwa ab 06:55:00). Das feierte er nicht nur im Spiel selbst mit unzähligen Spielern. Mit Sonnenbrille und LED-Effekten reagierte er auf ein älteres YouTube-Video von Metashi12.

In diesem Video hat Metashi12 einige Teilnehmer des Events in einer Tier-List gerankt. Dabei schätzte er ein, wie gut sich die Streamer im Spiel schlagen würden. Zu Tolkin sagte er damals:

Es tut mir so leid, dass ich euch da die Illusion nehmen muss. Aber nur weil du Challenger in LoL bist, hat das nichts mit WoW zu tun. Nicht mal im Entferntesten. Also ich würde meine beiden Beine ins Feuer legen, dass weder NoWay noch Tolkin First Try das schaffen. Also das ist absolut irrelevant.

Metashi über Tolkins und NoWays Chancen beim Sauercrowd-Event (Quelle: YouTube)

Ohne etwas zu sagen, schnappt sich Tolkin ein Blatt Papier, auf dem er Beine draufgemalt hat. Als symbolische Geste verbrennt er das Stück Papier und zeigt Metashi damit, ohne etwas zu sagen, dass er es doch geschafft hat.

Laut der offiziellen Website zum Sauercrowd-Event haben mit Tolkin aktuell 5 Spieler Level 60 erreicht, alle bisher ohne Tod. Der erste Level-60-Streamer war übrigens Hahn am 7. Januar 2026.

Auf x.com reagiert Metashi12 auf den Erfolg von Tolkin mit So stolz.

Wie reagiert die Community? Unter einem Reddit-Thread zum Thema wird Tolkin für seine Leistung von der Community gelobt.

So schreibt redditdenwin: „[Dass] Tolkin ohne Vorerfahrung als fünfter Lvl 60 geworden ist, ist eine wahnsinnige Leistung.“ Hartwurzelholz ergänzt: Finde, Tolkin hat den Gedanken des Projekts perfekt umgesetzt!

Um sich für das Event zu bewerben, nutzen Streamer verschiedene Methoden. Um auf sich aufmerksam zu machen, setzte der Streamer Schaufinator auf einen eigenen Song für die Content-Gilde: Streamer mit viel WoW-Erfahrung trällert Metashi und Co. ohrwurmiges Ständchen, um sich für Sauercrowd zu bewerben

