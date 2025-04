Tim Cook sagt, dass er trotz Trumps Zöllen das iPhone nicht in den USA produzieren kann, aber es gibt ein Land, in dem Apple es herstellen kann

Der CEO von Apple hat erklärt, dass die iPhone-Produktion in den USA derzeit nicht möglich ist. Stattdessen wird ein Teil der Produktion bereits seit Jahren in Brasilien durchgeführt, wo Apple von lokalen Vorteilen profitiert.

Wie kommt es zu den Umständen? Die zunehmenden Handelskonflikte zwischen den USA und China haben nicht nur politische Spannungen erzeugt, sondern auch die globalen Lieferketten stark beeinflusst. Insbesondere Apple, das lange Zeit auf China als Hauptproduktionsstandort gesetzt hat, sieht sich mit höheren Zöllen und einer unsicheren Lage konfrontiert. Laut Jeuxvideo haben diese Herausforderungen das Unternehmen gezwungen, nach Alternativen zu suchen.

Zudem gab es laut Appleinsider Gespräche zwischen Tim Cook und Präsident Trump, bei denen Apple vorübergehend Zollausnahmen für einige Produkte gewährt wurden, um die Produktionskosten zu reduzieren. Doch diese Ausnahmen bieten keine langfristige Lösung.

Wer ein iPhone besitzt, hat sich vielleicht schonmal gefragt, wie die Unfallerkennung funktioniert. Erfahrt es in diesem Video.

Die vielfältige Realität der iPhone-Produktion

Warum produziert Apple nicht in den USA? Wie 9To5Mac berichtete, hat Tim Cook mehrfach betont, dass die Produktion von iPhones in den USA aufgrund der fehlenden Infrastruktur und der hohen Produktionskosten unrealistisch sei. Die USA bieten nicht die gleiche Produktionskapazität und Kosteneffizienz wie China oder Vietnam, in denen Apple bereits produziert. Zudem gibt es in den USA nicht genügend spezialisierte Arbeitskräfte und eine Lieferkette, die mit der von anderen Ländern vergleichbar wäre.

In diesem Land wird bereits produziert: Neben China und Vietnam werden iPhones noch in einem weiteren Land produziert: Brasilien. Apple hat bereits seit den 1990er Jahren eine Produktionsstätte in Brasilien. Genauer gesagt in Jundiaí, im Bundesstaat São Paulo.

Die dortige Fabrik wird von Foxconn betrieben, einem der größten Zulieferer von Apple. Brasilien bietet Apple steuerliche Vorteile und ermöglicht es dem Unternehmen, die Preise für iPhones auf dem lokalen Markt wettbewerbsfähig zu halten. In diesem Rahmen stellt Apple vor allem Modelle zusammen, die in Brasilien stark gefragt sind.

Die Entscheidung, in Brasilien zu produzieren, geht auf das brasilianische „Computergesetz“ aus den 1990er-Jahren zurück. Dieses Gesetz soll den Unternehmen steuerliche Vorteile für die lokale Produktion einräumen. Apple erkannte frühzeitig das Potenzial und begann, iPhones in Brasilien zusammenzubauen. Seitdem hat Apple seine Produktionsstrategie in Brasilien immer weiter angepasst.

Was heißt das für die Zukunft? Für Apple bedeutet dies, dass es weiterhin auf Produktionsstätten in anderen Ländern angewiesen ist. Das Unternehmen muss Lösungen finden, um die Produktion zu optimieren und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei die strategische Entscheidung, die Produktion in Länder wie Brasilien auszulagern. Diese Entscheidung hat nicht nur Einfluss auf Apples Produktionsstrategie, sondern auch auf die Preisgestaltung und die Verfügbarkeit von iPhones in verschiedenen Märkten.

Während Apple heute auf globale Produktionslösungen setzt, die das Unternehmen auf dem Markt konkurrenzfähig halten, blickt es auf eine spannende Vergangenheit zurück. 2007, als Steve Jobs das erste iPhone vorstellte, war die Präsentation weltbewegend. Dabei funktionierte das Gerät damals noch nicht mal richtig.