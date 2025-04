Apple lässt angeblich 1,5 Millionen iPhones aus Indien einfliegen, um Trumps Zölle zu vermeiden

Die angekündigten Zölle der US-Regierung verunsichern viele Firmen und Anleger. Jetzt berichten anonyme Quellen, dass Apple wohl 1,5 Millionen iPhones noch in die USA bringen lässt, um spätere Zölle zu umgehen.

Der Tech-Gigant Apple hat Frachtflüge gechartert, um 600 Tonnen iPhones oder umgerechnet rund 1,5 Millionen Geräte aus Indien in die Vereinigten Staaten zu transportieren. Das berichtet das englischsprachige Magazin Reuters, welches sich auf anonyme Quellen beruft.

Apple versucht damit, die neuen Zölle zu umgehen und die Lagerbestände seiner beliebten iPhones noch aufzufüllen. Die USA ist für Apple neben dem Vereinigten Königreich der wichtigste Absatzmarkt für seine iPhones. Das berichtet etwa die englischsprachige BBC.

Apple erhöht Produktion bei Partnern in China, Foxconn erhöht Liefermengen in die USA

Die von Reuters zitierten Quellen berichten, dass Apple den hohen Zöllen auf seine Geräte zuvorkommen möchte. Die zitierte Quelle sagt: Das Unternehmen setzte sich bei den indischen Flughafenbehörden dafür ein, die Zollabfertigung am Flughafen von Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu von 30 auf sechs Stunden zu verkürzen.

Bisher sollen seit März sechs Frachtflugzeuge mit einer Kapazität von jeweils 100 Tonnen abgeflogen sein. Umgerechnet sollen sich in den Frachtkartons etwa 1,5 Millionen iPhones befinden, wenn man das Gewicht der Verpackung berücksichtigt.

Was spricht ebenfalls für Apples Vorgehen? Apple soll seine Luftfrachtlieferungen damit unterstützen, indem man die Produktion in den entsprechenden Fabriken in Indien deutlich erhöht. Um das zu erreichen, lässt man seine Mitarbeiter auch am Sonntag arbeiten. Zwei weitere Quellen von Reuters bestätigten, dass das Foxconn-Werk in Chennai nun auch an Sonntagen arbeitet.

Foxconn ist einer der wichtigsten Zulieferer von Apple und das größte Werk produzierte 2024 etwa 20 Millionen iPhones.

Auffällig ist ebenfalls, dass der Wert der Foxconn-Lieferungen aus Indien in die Vereinigten Staaten deutlich angestiegen ist, wie aus öffentlich einsehbaren Zolldaten hervorgeht.

Zwischen September und Dezember 2024 lagen die Lieferungen zwischen 110 und 331 Millionen US-Dollar.

Im Januar 2025 stiegen die Lieferungen auf 770 Millionen US-Dollar

Im Februar 2025 lag der Wert noch bei 643 Millionen US-Dollar.

Was ist mit anderen Firmen? Apple ist nicht die einzige Firma, berichtet unter anderem Nikkei Asia: Unternehmen wie Apple, Dell, Microsoft und Lenovo, die nur wenige Tage Zeit hatten, drängen gerade ihre Zulieferer, so viele Premiumgeräte wie möglich in die USA zu fliegen, bevor es für die Kunden richtig teuer werden könnte.

