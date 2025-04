Elon Musk versucht sein Vermögen zu retten: Zusammen mit Bezos und Zuckerberg hat er Milliarden verloren

Durch die neuen Zölle und die Marktverwerfungen haben Milliardäre wie Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg Milliarden verloren. Steigende Produktionskosten und fallende Aktienkurse belasten ihre Unternehmen.

Wie kam es zu den Verlusten? Die Einführung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump verfolgte das Ziel, das US-Handelsdefizit zu verringern, amerikanische Arbeitsplätze zu schützen und die heimische Produktion zu fördern. Doch Tech-Giganten wie Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg haben laut Bloomberg massive Verluste erlitten, als die Zölle und die folgende Unsicherheit sich an den Börsen ausbreitete.

Eine große Herausforderung für die Tech-Industrie

Warum haben die Zölle so eine Auswirkung? Die Zölle, die Trump auf Waren aus Asien erhob, trafen insbesondere die Tech-Industrie hart. Unternehmen wie Tesla, Amazon und Meta (Facebook) sind stark auf Lieferketten angewiesen, die in Asien verankert sind. Sei es für Rohmaterialien, Produktion oder den Versand von Endprodukten.

Die neuen Zölle haben die Produktionskosten erheblich erhöht, was die Preisgestaltung und damit die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt hat. Ein weiteres Problem war die negative Reaktion der internationalen Märkte auf die Zölle. Diese drückten die Aktien der betroffenen Firmen massiv.

Was bedeutet das für die Tech-Milliardäre? Die Auswirkungen der Marktwandlung waren für die drei Tech-Milliardäre dramatisch. Elon Musk verlor in nur zwei Tagen 31 Milliarden Dollar, als die Tesla-Aktien einen massiven Rückgang erlebten. Zudem hatte Tesla bereits mit einem Käufer-Rückgang zu kämpfen, aufgrund von Musks kontroversen Entscheidungen.

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, erlebte einen Verlust von 23,5 Milliarden Dollar. Amazon ist stark auf internationale Märkte angewiesen. Durch steigende Importkosten und angespannte Handelsbeziehungen musste das Unternehmen schwere Verluste hinnehmen.

Auch Mark Zuckerberg, der Gründer von Meta (ehemals Facebook), blieb nicht verschont. Sein Vermögen schrumpfte um 27 Milliarden Dollar, als der Wert von Meta um 14 % fiel. Zuckerberg hatte zuvor versucht, sich von Trump zu distanzieren. Doch die wirtschaftlichen Folgen seiner Zölle trafen auch ihn.

Die Tech-Welt im Zahlenwandel

Wie reagieren die Unternehmen? Alle drei Milliardäre haben bereits auf die Marktschwankungen reagiert. Musk hat sich nicht nur auf politische und strategische Veränderungen konzentriert. Laut The Economic Times hat er durch persönliche Appelle an Donald Trump versucht, die Auswirkungen der neuen Zölle zu mildern. Bezos‘ Fokus auf Amazon Web Services (AWS) wird als eine Antwort auf die Unsicherheiten verstanden. Meta hingegen will sich stärker auf den Ausbau von Facebook und Instagram konzentrieren.

Was bedeutet das für euch? Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage des Marktes entwickeln wird. Die Börse reagiert empfindlich auf die Zölle und Marktschwankungen. Zudem könnten sich, laut Reuters, die Zölle auch auf die Preise unserer Endgeräte auswirken. Die meisten iPhones werden immer noch in China hergestellt, das mit einem Tarif von 54 % belegt wurde. Wenn diese Zölle bestehen bleiben, muss Apple die Kosten selbst tragen oder sie an die Kunden weitergeben.

Ein weiteres Beispiel für die Auswirkungen ist eine Entscheidung von Nintendo. Wie das Unternehmen gegenüber CNBC geäußert hat, wurden die Vorbestellungen für die Switch 2 in den USA verschoben. Eine Reaktion auf die höheren Produktionskosten könnte die Preise für Konsolen erhöhen.

Die Technologiebranche steht derzeit vor vielen Herausforderungen, und auch die großen Namen wie Musk, Bezos und Zuckerberg müssen sich an Lösungen orientieren. Doch während einige auf ihre bestehenden Unternehmen setzen, hat Elon Musk noch eine andere große Idee im Visier: ein futuristisches Restaurant, das neue Wege gehen soll.