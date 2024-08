Neuer Patch in The First Descendant geht aktiv gegen Schmarotzer vor

In The First Descedant gibt es eine Plage, die Fans seit Release nervt und das sind die Schmarotzer. Spieler, die euch nur blind hinterher folgen und weder die Mission zocken, noch Gegner abschießen oder euch helfen. Bald müsst ihr euch aber nicht mehr mit diesen Spielern abgeben, denn die Entwickler haben eine effektive Lösung für das Problem.

Was wollen diese Schmarotzer? Nichts anderes als Loot, während andere Spieler die Arbeit machen. Sie stehen nur rum oder laufen euch hinterher, nehmen nicht aktiv an Missionen oder Operationen teil und warten nur auf die Ausschüttung des Loots, der am Ende wartet.

Durch ihr egoistisches Verhalten behindern sie damit andere Spieler, da diese die Lücke für den teilnahmslosen Teamkollegen füllen müssen. Schon im Vorfeld war den Entwicklern klar, dass ein solches Problem existiert, doch sie konnten bislang nur eine neue Meldefunktion implementieren, damit Fans auf diese aufmerksam machen.

Mit dem neuesten Patch, der am 13. August veröffentlicht werden soll, wird sich jedoch einiges ändern, darunter auch, wie The First Descendant mit diesen AFK-Spielern umgeht.

AFK-Farmen wird in Special Operations schwieriger

Was hat The First Descendant geplant? Mit Hotfix 1.0.7 möchten die Entwickler in den „Special Operations“ die Spieler aussieben. In jeder großen Etappe können Spieler auswählen, ob sie weitermachen wollen oder abbrechen. Das System soll nun aber erkennen können, wer nur AFK herumsteht. Dadurch wird für diese Spieler sofort „abbrechen“ ausgewählt.

Mit welcher Trefferquote das System arbeitet und ob man dieses nicht doch überlisten kann, ist noch nicht bekannt. Definitiv zeigen die Entwickler aber so, dass sie aktiv an einer Lösung für das Problem arbeiten, um den Spielern ihren Spielspaß zu ermöglichen.

Wann kommt der Patch? Hotfix 1.0.7 soll am 13. August 2024 erscheinen – das ist ein Dienstag. Mit ihm kommt aber nicht nur die Änderung für die AFK-Spieler, sondern auch Anpassungen für das Farmen von Items. Die Patch Notes werden wahrscheinlich auch erst am Stichtag des Patches erscheinen. Ihr müsst euch also noch etwas gedulden.

Von den Loot-Lurkern abgesehen läuft es für NEXON sehr gut. Sie haben schon Pläne für weitere Spiele, die im Westen erscheinen sollen. Mehr Details darüber erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: MMO-Firma hinter First Descendant verdient mehr Geld als je zuvor – Entwickelt 4 neue Spiele, die in den Westen kommen sollen.