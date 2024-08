The First Descendant geht im neuen Update einige Probleme des Shooters an – Das ändert sich

In The First Descendant soll ein neues Update viele Dinge verbessern, die im Shooter noch ausbaufähig sind. Dazu zählen das Farmen von Items sowie die Regelung, wie mit AFK-Farmern und Schmarotzern umgegangen wird.

Was sind die Probleme? Die wohl größten Probleme derzeit in The First Descendant sind AFK-Spieler beim Farmen und die Sortierung von Items, die man durch das Farmen erlangt – das ist noch etwas undurchsichtig.

Das Team hinter The First Descendant hat deshalb einen Hotfix für den Dienstag, 13. August 2024 geplant. Dieser soll genau die Probleme angehen, die wir euch genannt haben und sogar mehr. Welche Änderungen die Entwickler geplant haben, findet ihr im folgenden Teil.

Chef sprecht über kommende Änderungen

Was wird sich ändern? Die Entwickler haben in ihrer Dev Note vol.11 über kommende Änderungen gesprochen. Minseok Joo, Director von The First Descendant geht dabei ins Detail und erklärt euch, was ihr erwarten könnt:

In Special Operations wird bei AFK-Spielern nach dem Abschluss der ersten Stufe sofort „Abort“ ausgewählt, damit sie die Runde verlassen.

In Void Fusion Reactors soll mehr Munition fallen gelassen und die HP von Gegner reduziert werden.

Die Intervalle der Monster-Spawns werden bei Void Fragments in „Echo Swamp – Derelict Covert“ verkürzt.

Anpassungen bei den Infiltration Operations auf Hard Mode: „Grappling Hook Disabled“ und „Jump Disabled“ können nicht mehr ausgewählt werden. Die Option, dass ihr alles auswählen könnt, wird nicht deaktiviert, wenn ihr danach Änderungen vornehmt. Es sollen in Season 1 noch mehr Änderungen folgen, wie der Fokus auf Eliminierungen.

Farmen von Items soll verbessert werden: Icons sollen euch anzeigen, wie stark ein Item ist, das ihr gefunden habt. So könnt ihr noch schneller und besser euren Loot scannen und wissen, was ihr behalten wollt und was nicht.

Neustart lässt sich jetzt besser und entspannter für Intercept Battles, Special Operations und Infiltration Operations auswählen. Die Optionen „Restart with Squad“ und „Restart Alone“ soll es geben.

Die Schwierigkeit vom „Frost Walker“ soll vereinfacht werden, damit man das auch mit zufälligen Team-Kollegen entspannt abschließen kann.

Das waren die wichtigsten Änderungen in Bezug auf den kommenden Patch.

Wann erscheinen die Patch Notes? Neben dem Blog-Post warten die Spieler auch auf die offiziellen Patch Notes. Diese werden mit hoher Wahrscheinlichkeit erst nächste Woche passend zum Patch veröffentlicht. Sollte das der Fall sein, werden wir euch diese detailliert auflisten. Mehr zu The First Descendant findet ihr hier: Fans schreien auf: Der neue Boss ist so schrecklich, dass Spieler mit The First Descedant aufhören wollen – „Schlechtester MMO-Fight in 25 Jahren“