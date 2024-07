The First Descendant: Patch Notes zu 1.0.3 bringt neue Meldefunktion gegen Schmarotzer

In The First Descedant gab es am 18.07.24 den Patch 1.0.3, den Spieler downloaden konnten. Neben neuen Bugfixes und Anpassungen wurde eine neue Meldefunktion gegen die bekannten AFK-Schmarotzer eingeführt. Die deutschen Patch Notes findet ihr hier.

The First Descendant leidet derzeit an Spielern, die euch in Missionen nur hinterherlaufen und nicht aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. Spielern gehen diese Schmarotzer auf den Geist und so hat sich NEXON etwas einfallen lassen. Zusätzlich gibt es noch eine Option bei den Explosionseffekten anderer Spieler, da zu viele Partikel als störend empfunden wurden.

Hier die Highlights aus dem Patch:

Neue Meldefunktion gegen AFK-Spieler

Option zum Ausschalten der Projektil-Explosionen wurde hinzugefügt

Die Droprate von Loot auf der Schwierigkeitsstufe „Hard“ wurde um das 1,5-fache erhöht

Wann wird der Patch live gehen? Der Patch ist schon online und kann heruntergeladen werden. Es beträgt auf dem PC bis zu 150 MB.

Wir zeigen euch nun die übersetzten Patch Notes von Update 1.0.3 und listen sie euch je nach Kategorie auf.

Alle Patch Notes von 1.0.3 auf Deutsch

UI/UX Es wurde eine Option hinzugefügt, mit der die Effekte anderer Spieler (Geschossexplosion) ausgeschaltet werden können. Um die Sichtbarkeit zu verbessern, wurden der Explosionseffekt und die Dauer von „Verkümmertes Organ“ reduziert. Eine Systemmeldung wurde hinzugefügt, um die Überprüfung des DBNO-Status von Verbündeten zu erleichtern, und eine zusätzliche Maßnahme wurde der Gruppenmitglieder-UI hinzugefügt. Die Dauer des visuellen Effekts beim Abschluss der Forschung wurde für Materialien, die häufig in der Forschung verwendet werden, reduziert. Das Menü „Spielermeldung“ wurde um die Option „Abwesend von der Tastatur (AFK)“ erweitert. Die Benutzeroberfläche wurde aktualisiert, sodass wichtige Belohnungen, die aus bereits abgeschlossenen Kettenquests stammen, in der Questliste angezeigt werden. Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der Erwerbsinformationen direkt im Zielbereich der Bibliothek angezeigt werden können. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Scrollen nach oben erfolgte, wenn man vom Zielobjekt der Bibliothek zur entsprechenden Objektliste wechselte. Feuerwaffentypen und Munitionstypen wurden zur Waffenliste der Bibliothek hinzugefügt. Ein Problem wurde behoben, durch das ein Spieler, der dem „Void Fusion Reactor“ beigetreten ist, das „Reconstructing Device“ auch dann benutzen konnte, wenn nach Abschluss der Mission kein „Void Shard“ vorhanden war. Wenn man eine „Void Shard“-Mission abschließt, bei der man zwei Arten von „Void Shard“ erhält, wurde die erhaltene Menge um etwa das 1,5-fache erhöht. Der Tooltip der Mission „Void Fusion Reactor“ wurde aktualisiert, um die Anzahl der „Void Shard“ anzuzeigen. Der Tooltip der Mission „Void Fusion Reactor“ wurde um „Verknüpftes amorphes Material“ erweitert. Das Attribut „Void Shard“ wird nun direkt auf der Karte angezeigt. Die Anzahl der angehängten Gegenstände, die registriert werden können, wurde für Waffen, Reaktoren und externe Komponenten auf jeweils 1.000 aktualisiert.



Nachfahren „Thrill Bomb“ und „Lightning Emission“ mit dem Ultimate Bunny „High-Voltage“-Modul zielen nun auf Ziele in der Nähe statt auf zufällige Ziele. „Allergy“ des „Reconstruction Serum“ von Yujin gilt nun auch für Colossus. Die Soundeffekte von Ultimate Bunny „Electric Charge“, „High-Voltage“ und „Electric Condense“ wurden geändert. „Verwende die Fertigkeiten des Hasen, um Gegnern einen Stromschlag zuzufügen“ wurde aus den Evolutionsbedingungen der 2. und 3. Stufe der Hasen-Entwicklung „Speedy Awakened One“ entfernt.



Infiltration Operation Ihr könnt nun die Missionsergebnisse über das ESC-Menü einsehen, nachdem ihr eine Infiltrationsoperation abgeschlossen habt. Das Zeitlimit für die Zerstörung des Eisenherzens wurde in der Infiltrationsoperation „Fortress – Heart of the Fortress“ entfernt. Der Standort des Versorgungsdroiden in der Infiltrationsoperation „Fortress – Quarantine Zone“ wurde in die Kampfzone verlegt, was die Versorgung mit Geschossen erleichtert.



Mission Die Position der Immunitätskugeln von benannten Monstern wird sich nicht mehr ändern, wenn sich die Monster bewegen oder drehen. Der sequenzielle Sphärentyp der benannten Immunität von „Alternate Hand of Nazeistra“, die in der White-night Gulch „Eye of Truth“ erscheint, wurde aktualisiert.



Field Die Anzahl der Drops auf dem Schwierigkeitsgrad „Hard“ wurde um etwa 1,5 erhöht.



Miscellaneous Das Stapel-Limit für verbrauchbare Gegenstände wurde von 1 Million auf 100 Millionen erhöht. Einige Symbolbilder wurden aktualisiert.



Optimization Improvements Das Speicherleck, das zeitweise im Fenstermodus auftrat, wurde behoben. Das Speicherleck bei der Verwendung von Frame Generation wurde behoben. Das Problem der temporären Frame-Drops beim Öffnen des Inventars mit DLSS Frame Generation wurde behoben. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Rahmenbegrenzung nicht wiederhergestellt wurde, selbst wenn zusätzliche Optionen auf „Aus“ geändert wurden, wenn die DLSS-Rahmenerzeugung oder FSR-Rahmenerzeugung aktiviert ist.



Bug Fixes UI/UX [Russisch][Spanisch][Portugiesisch] Ein Problem wurde behoben, bei dem der Text der Materialmenge in der Waffenübertragung abgeschnitten wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem das oberste Menü bestehen blieb, wenn man durch Karte > Oberste Bibliothek über Erwerbsinformationen scrollte und dann mit ESC zum Bildschirm wechselte. Ein Problem wurde behoben, bei dem ein schwarzer Bildschirm beim Starten von Spezialoperationen kurzzeitig angezeigt wurde. Es wurden Symboleffekte für „Code-Analysator“, „Code-Brecher“ und „Kernmaterial“ hinzugefügt. Ein Problem wurde behoben, bei dem Kontonamen, die mit ‘#’ beginnen, nicht sichtbar waren. Nachfahren Ein Problem wurde behoben, bei dem der Nachkomme nicht gewechselt werden konnte, nachdem man den exklusiven Dungeon der Quest „An Bunny, unsere geliebte Tochter“ in den Bunny-Quests abgeschlossen hatte. Ein Problem wurde behoben, bei dem Bunnys Blitzemission auch dann eingesetzt wurde, wenn es keine Bewegungsdistanz gab, wenn er über eine Kiste oder Wand rollte. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Soundeffekt bei der Landung auf dem Boden mit Kyles „Superconductivity Thrusters“ nicht intermittierend abgespielt wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Aufladebewegung mit Kyles „Repulsion Dash’“ wiederholt wurde. Module Ein Problem wurde behoben, bei dem das Modul „Arche Acceleration“ die Geschwindigkeit und Entfernung von Geschossen nicht erhöhte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Ajax’ Modul „Body Enhancement“ nach dem Bewegen auf der Karte nicht den maximalen Schild im aktuellen Schild widerspiegelte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Feuerwaffen-ATK des Moduls „Shoot Focus“ als Summen- und nicht als Multiplikations-Operation angewendet wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Scrollen der Modulliste nach der Modulverbesserung an den Anfang zurückgesetzt wurde. Mission Ein Problem wurde behoben, bei dem Monster nicht spawnen konnten, wenn die ersten Monster, die beim Betreten des strategischen Außenpostens von Vulgus spawnen, sofort getötet wurden. Ein Problem wurde behoben, bei dem die nächste Quest unter bestimmten Umständen nicht gestartet werden konnte. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kugel zitterte, wenn sie während des Gimmicks der Kugel des benannten Monsters weit entfernt war. Ein Problem wurde behoben, das einen Feldwechsel verhinderte, wenn man den Schild entfernte, der während der Mission „Upper Hatchery“ in der Brutstätte der White-night Gulch erstellt wurde. Ein Problem wurde behoben, durch das Monster auch ohne einen tatsächlichen Kampf in der „Fortress Outskirts“ der White-night Gulch spawnen konnten. Field Ein Problem wurde behoben, bei dem der „Code Analyzer“ zeitweise benötigt wurde, wenn man mit dem verschlüsselten Tresor auf dem Schwierigkeitsgrad „Hard“ arbeitete. Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Sturz mit dem Enterhaken in einem bestimmten Abschnitt des Prologs dazu führte, dass man am nächsten Ort mit dem Status „Mission nicht beendet“ spawnte. Void Intercept Battle Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Entfernen nicht intermittierend geschah und der Enterhaken während eines Kampfes beibehalten wurde. Miscellaneous Ein Problem wurde behoben, bei dem Items nicht gesammelt wurden, wenn mehrere Items desselben Produkts gekauft wurden.



Das waren alle Patch Notes von Update 1.0.3. Welche Änderung feiert ihr am meisten und was sollte NEXON als Nächstes angehen? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren. Was sich im letzten Patch geändert hat, erfahrt ihr hier: The First Descendant: Patch Notes zu 1.0.2 – Neues Update bringt ein Feature, das sich Spieler gewünscht haben