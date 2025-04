MMORPG zu Elder Scrolls verändert, wie ihr mit NPCs sprecht, lasst euren Emotionen freien Lauf

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Das Geheimnis ist, dass wir in den vergangenen Jahren häufig mit wiederkehrenden Charakteren herumgespielt haben. Wenn ihr mit Naryu oder Darien oder Jakarn geflirtet habt, haben wir damit das Terrain sondiert. Wenn man im Zuge der Hauptgeschichte von „Orsinium“ auf Eveli Scharfpfeil sauer war oder für sie Verständnis aufgebracht hat, haben wir den Spielenden damit die Variation unserer wohlbekannten neutralen Antworten nutzen lassen, da dies an dem Punkt der Geschichte passte.

Die Antwortauswahl bietet den Spielern im Rollenspiel eine breitere Palette an Reaktionen. In Schlüsselmomenten bestimmter Quests eröffnen wir euch die Gelegenheit, einem NSC auf verschiedene Weise zu antworten. Dies ruft eine andere Reaktion des NSCs hervor und kann manchmal sogar den Verlauf oder den Ausgang einer Quest beeinflussen. […]

Project Narrative Director Bill Slavicsek erklärt das in der offiziellen Ankündigung auf elderscrollsonline.com so:

MMORPG-Spieler will alle Achievements in Elder Scrolls Online abschließen – Spielt über 18.000 Stunden in 5 Jahren

Was verändert sich? Seit dem Release im April 2014 setzt The Elder Scrolls Online auf vollvertonte Dialoge, in denen ihr teils Entscheidungen treffen oder Aktionen wie die Bestechung oder Einschüchterung eures Gegenübers auslösen könnt.

Im Zuge der Saisons des Wurmkults verändern die Entwickler von Zenimax, wie ihr in The Elder Scrolls Online mit den Figuren aus Tamriel Dialoge führt. Eine erste Kostprobe ist sogar bereits live.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to