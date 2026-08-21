Genie hinter Elden Ring verrät, warum sein neues Spiel nur für die Nintendo Switch 2 kommt

Obwohl vorherige Titel von From Software wie Elden Ring oder Dark Souls zunächst auf anderen Konsolen erschienen sind, wird das neue Spiel The Duskbloods exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Das hat einen Grund.

Warum erscheint The Duskbloods nur für Nintendo Switch 2? The Duskbloods würde laut dem Präsidenten von From Software, Hidetaka Miyazaki, viele ungenutzte Multiplayer-Ideen nutzen, die in früheren Singleplayer-Spielen wie Elden Ring keinen Platz gefunden haben.

Deswegen soll sich das Entwicklerstudio entschlossen haben, Nintendo das Konzept vorzustellen. Nintendo hätte sehr enthusiastisch reagiert und stark bei der Entwicklung von Tutorials und Zugänglichkeit geholfen.

Und da genau sieht From Software seine Schwäche: Miyazaki gibt zu, dass das Studio historisch gesehen schwach darin sei, Mechaniken zu erklären, weshalb Nintendo hier der ideale Partner sei.

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Viele Hilfen für PvP-Muffel

Warum gibt es überhaupt so einen starken Wert auf Tutorials? Miyazaki gibt zu, dass er selbst nicht der beste PvP-Spieler sei. Er designe deshalb seine Titel primär so, wie er sie selbst gerne spielen würde:

Ich persönlich bin nicht besonders gut in diesen hochintensiven Action-Spielen und Dingen wie PvP. Zu Beginn bin ich also wirklich mein einziges Publikum, während ich darüber nachdenke, wie ich das angehen würde. Gibt es Spielmechaniken, die mir Spaß machen würden, die auf mich als Spieler zugeschnitten sind – auf jemanden, der sich nicht wirklich für intensives PvP begeistern kann? Das ist oft der Ausgangspunkt. Hidetaka Miyazaki, via IGN

Wie können diese Hilfen aussehen? Im Spiel gibt es die sogenannten Kin-Begleiter, computergesteuerte NPCs, die euch im Kampf unterstützen. Ihr könnt diese Begleiter so anpassen, dass sie extrem verstärkt werden und ihr nur noch von der hinteren Reihe aus zusehen müsstet.

Im Umkehrschluss sollen dann die Spieler, die es in die Top 3 schaffen, sehr stark belohnt werden. Aus der Sicht von Miyazaki sei das ein besonderer Moment, weshalb er ihn dementsprechend honorieren wolle.

Habt ihr The Duskbloods bereits auf dem Schirm und seid gespannt darauf? Müsst ihr euch dafür eine Switch 2 kaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Da The Duskbloods nur für Switch 2 erscheint, ist es kein Wunder, dass das Spiel in einer Nintendo Direct vorgestellt wurde. Wie die Fans darauf reagiert haben, könnt ihr euch hier durchlesen: Macher von Elden Ring zeigen kurz ihr neues Projekt und selbst die größten Fans fassen es nicht