The Division 2: Neues TU 10.1 kommt nächste Woche und schraubt endlich am Loot

Ubisoft schraubt am Loot von The Division 2. Im Title Update 10.1 wird es höhere Mindestwerte für Gegenstände geben und die sollen sich der entsprechenden Schwierigkeit anpassen. Außerdem will man Loadout-Wechsel verbessern.

Was ändert TU 10.1? In einem neuen State of the Game für Division 2 erklärte das Team, dass das Title Update 10.1 für den 21. Juli auf PC, PS4, Xbox One und Stadia geplant ist.

Während des Livestreams sprachen die Entwickler darüber, was der Patch am Spiel verändern wird. Dazu gehören verschiedenste Bug-Fixes und Balance-Änderungen. Doch auch die Werte von Loot-Drops werden angepasst. Und das wurde laut Spielern schon lange Zeit.

So ändert TU 10.1 den Loot

Das ist geplant: Durch den Patch 10.1 wird Loot, den ihr in höheren Schwierigkeitsgraden erhaltet, höhere Minimum-Werte besitzen. Bei der Herausfordernd-Schwierigkeit wird das Level etwas angehoben. Stärkere Anhebungen der Minimal-Werte gibt es dann auf den Schwierigkeitsgraden heroisch und legendär.

Diese Anpassung kommt, nachdem man bereits in Update 10.0 im Juni den Loot verändert hatte. Dabei veränderten die Entwickler die Verteilung der Item-Power zwischen „Minimum“ und „Maximum“. Außerdem erhöhte man im Update 10.0 bereits die minimalen Werte, die bei Clan-Kisten und Season-Caches rollen.

Schon im März kam die Kritik hoch und Ubisoft sprach über seine zwei damals größten Probleme. Spieler bemängelten, dass

Beim Erhöhen der Schwierigkeitsstufen die Gegner teilweise viel zu stark werden

und, dass man für diese Erhöhung der Schwierigkeit zu gering belohnt wird

Damals sagte Ubisoft dazu, dass man den Loot verbessern will: Höhere Schwierigkeitsgrade sollten entsprechend guten Loot droppen und die Spieler beispielsweise nicht auf „Herausfordernd“ mit massenweise Lila-Items überschütten.

Was ändert sich beim Loadout?

Was stört beim Loadout-Wechsel? Wenn ihr beim Loadout eure komplette Ausrüstung mit nur einem Knopfdruck wechseln wollt, können Abklingzeiten von Fertigkeiten das Vorhaben stoppen. Denn wenn entsprechende Skills im Loadout gerade Cooldown haben, kann man sie nicht einfach wechseln.

Was will Ubisoft tun? Im Stream erklärt Ubisoft: „Die höchste Priorität des Teams ist es, Spielern die Möglichkeit zurückzugeben, Loadouts zu wechseln, während Skills auf Cooldown sind“, heißt es. „Die geplante Änderung lässt Spieler ihr Loadout wechseln, während der Skill, der auf Cooldown ist, ausgerüstet bleibt.“

