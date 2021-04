Twitch-Rüpel gewinnt großes Turnier in Minecraft, wird disqualifiziert: „Fucking Hater“

Turner „Tfue“ Tenney (23) ist einer der größten Streamer der Welt. Er hat mit seinem Team nun das wichtige Turnier „Twitch Rivals“ in Minecraft gewonnen, wurde aber disqualifiziert und fällt auf Platz 3 zurück. Für ihn ist klar: Die Hater sind schuld. Nichts wird ihm gegönnt.

Was ist das für ein Turnier? Die Turnier-Serie „Twitch Rivals“ wird von Twitch direkt ausgerichtet. Das sind gut dotierte Turniere, gerade in Spielen, die zwar auf Twitch beliebt sind, aber keine richtige eigene E-Sport-Szene aufweisen. An den Turnier nehmen eigentlich keine E-Sportler teil, sondern Streamer, die in einer Show noch mal vorgestellt und beworben werden.

Das Turnier „Twitch Rivals Minecraft Mystery Games“ lief am 6. April. Die Idee war es, dass Teams aus 4 Spielern 3 Segmente in Minecraft bewältigen müssen, die sie vorher nicht kennen.

Der Gewinner-Team des Turniers bekommt 12.000 $, wichtiger ist aber für die meisten Streamer, die an sowas teilnehmen, dass sie auf großer Bühne von Twitch selbst ins Rampenlicht gerückt werden.

Für einen Twitch-Star wie Tfue geht es schlicht darum, zu gewinnen und sich Respekt zu holen. Man weiß von Tfue, dass es ihn wurmt, häufiger die größte Reichweite erzielt zu haben, aber er hat nie einen der begehrten Preise und Auszeichnungen gewonnen. Und Tfue ist ehrgeizig.

Tfue ist ein herausragender starker Spieler: Er schaffte es 2019 als einziger “echter Twitch”-Star zur Weltmeisterschaft in Fortnite. Alle anderen großen Twitch-Streamer scheiterten in der harten Qualifikation.

Tfue wurde 2018 und 2019 mit Fortnite groß, holte sich über 10 Millionen Follower und sicher auch eine Menge Geld, hat Fortnite aber den Rücken gekehrt und spielt jetzt Minecraft.

Team Tfue soll Helligkeit in den Files verändert haben – Nicht mehr “Vanilla”

Darum wurde Team Tfue der Sieg aberkannt: Der Vorwurf ist, dass das Team von Tfue nicht mit den „Vanilla“-Einstellungen gespielt hat, wie vorgeschrieben, sondern die Helligkeit erhöht hat.

Um diese erhöhte Helligkeit zu erreichen, reicht es nicht, nur in den Spieleinstellungen was zu drehen, sondern man musste in die Files gehen und dort etwas verändern, wie ein Twitter-Nutzer erklärt.

Damit ist die Änderung nicht „regulär erreichbar“, sondern man braucht einen Editor. Das ist genau genommen nicht mehr „Vanilla“, sondern zählt schon als Mod und reichte offenbar für die Disqualifikation.

Tfue gibt “Fucking Hatern” die Schuld

So reagiert Tfue: Der sieht sich einmal mehr um einen verdienten Erfolg geprellt. Er sagt: Immer wenn er auf faire Art ein Twitch Rivals gewinnt, passiere irgendwas, um ihm den Erfolg noch wegzunehmen.

Er sagt (via twitch.clip):

Bro, jedes Mal, wenn ich Twitch Rivals gewinne, muss einer kommen und “fucking” über etwas meckern und jammern, das nicht Mal eine Rolle spielt. Turner “Tfue” Tenney

Laut Tfue seien die „fucking Hater“ daran schuld. Wenn es so wie was eine „fucking E-Sport Integrität“ gebe, würde man seinem Team den ersten Preis geben. Denn man habe „fucking gewonnen.“

Tfue schafft es in 60 Sekunden 5-mal das Wort „fucking“ zu verwenden. Damit liegt er weit über dem Niveau von Pulp Fiction: Der Kult-Film von Tarantino hatte nur 1,7 Fucks pro Minute.

Tfue hat übrigens angekündigt, sich jetzt dem Rollenspiel in GTA 5 hinzugeben. Er will auf den Server No Pixel wechseln. Hoffentlich wird ihm der Stress dort nicht zu viel, sonst könnte die Fuck-Quote weiter in die Höhe schnellen:

