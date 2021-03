TFT: Die 5 besten Champion-Combs für Patch 11.6

Wie ist der Gold-Plan? Ihr spart auf 50 Gold und von da gibt es zwei Wege: Zum einen könnt ihr zügig auf Level 8 gehen und so die Combo vollends an den Start bringen. Alternativ könnt ihr Twisted Fate, Lulu oder Brand auf Stufe 3 bringen. Dafür sollten vorab aber schon viele Einheiten der Gattung gefunden werden.

Wie ist der Gold-Plan? In dieser Kombo dreht sich alles darum, viel Gold zu haben und möglichst schnell auf Level 8 und später 9 zu kommen. Die legendären Einheiten gewinnen am Ende aufgrund ihrer Stärke das Spiel für euch.

An der grundsätzlichen Meta ändert sich dadurch nicht viel. Lediglich Builds rund um Olaf als Carry haben etwas verloren. Gerade bei den Schlächtern gleichen das aber Tryndamere und Samira locker aus. Insgesamt schiebt sich vor allem das Kayle-Build etwas weiter nach oben in der Tier List.

Am 17. März 2021 erschien der neue Patch 11.6 für Teamfight Tactics . Wir von MeinMMO verraten euch, welche Neuerungen er brachte und was die aktuell besten Champion-Combos im Spiel sind.

Insert

You are going to send email to