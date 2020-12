Das teuerste Item im MMORPG Runescape kostet etwa 6.700$

Spieler dachten, dass der Partyhut irgendwann wieder ins Spiel zurückkehren würde, was er aber nie tat. Daher wurde dieses Item mit der Zeit immer wertvoller. 2003 wurde er bereits für 15 Millionen Goldstücke gehandelt. Anfang 2006 hatte der Partyhut einen Wert von 190 Millionen Goldstücken und es war kein Ende der Preisteigerung in Sicht. Den Hut gibt es in verschiedenen Farben, von denen manche begehrter sind als andere.

Die Idee war, dass zwei Leute zusammen an einem Cracker ziehen sollten. Einer würde eine alberne kleine Party-Mütze bekommen, die er sich auf den Kopf setzen, herumlaufen und so Weihnachten feiern könnte. Die andere Person würde keinen Hut, dafür aber einen wertvollen oder halbwegs wertvollen Gegenstand erhalten. Diese Person wäre glücklich, weil sie etwas von Wert bekommen hat. Der Hut ist der Ramschgegenstand. Er sollte der Gegenstand sein, den man nicht haben wollte.

In RuneScape gibt es ein Item, das extrem begehrt ist: Ein Partyhut. Dieser ist so teuer, dass man ihn auf regulärem Weg gar nicht erwerben kann.

