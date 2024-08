Er erschuft das berühmteste Spiel der Welt, aber bekam kein Geld dafür – Heute ist er dennoch Millionär

Alexey Pajitnov erschuf in der UDSSR Tetris, doch erst Jahre später bekam er nach langem Streit seinen Lohn – die Geschichte ist inzwischen verfilmt und ihr könnt sie kostenlos anschauen, wenn ihr eine PS4 oder PS5 besitzt.

Um welches Spiel geht es hier? Tetris, einer der Klassiker gemeinhin, der im Jahr 1989 auf dem Nintendo Gameboy zu weltweiten Ruhm gelangte. Bis heute gibt es abseits Nachahmern auch offiziell lizenzierte Nachfolger für quasi jede Plattform auf dem Markt.

Zum Beispiel diese moderne Adaption des zeitlosen Spielprinzips:

Ein echter Gaming-Thriller, der verfilmt wurde

Wer hat Tetris erfunden? Tetris ist ein Werk von Alexey Pajitnov, 1955 in der damaligen Sowjetunion geboren. Heute lebt er in den USA und erst dort gelangte er auch zu dem Reichtum, der ihm bis dahin lange versagt geblieben war. Er arbeitete Anfang der 80er-Jahre am Dorodnitsyn Computing Centre. Heute würde es zur Russischen Akademie der Wissenschaften gehören.

1984 kam er auf die Idee, das ihm aus seiner Kindheit bekannte Puzzlespiel Pentomino in ein Computerspiel umzusetzen. Das fertige Produkt verbreitete sich zügig in der Sowjetunion, doch Pajitnov profitierte davon nicht – und das sollte noch lange so bleiben. Gerüchte über das Spiel kamen auch bald schon bei westlichen Unternehmen an. Es sollte ein echter Thriller folgen, der so manchem Spionage-Blockbuster in nichts nachsteht.

Wem gehörten denn die Rechte zur Verwertung des Spiels? Diese Frage zu beantworten fällt schwer, denn bis Tetris schließlich seinen Siegeszug auf dem Gameboy feierte, folgten viele, teils geheime Gespräche in Moskau. Hierbei verhandelten zeitweise mehrere konkurrierende Parteien nur wenige Meter entfernt, ohne aber voneinander zu wissen, mit einer russischen Staatsfirma. Letztendlich gelang ein Deal, aber Alexey Pajitnov ging leer aus, er emigrierte in die USA.

Und wer nun Interesse hat, diese hier umrissene Lebensgeschichte laut den Kritikern kompetent verfilmt zu sehen, sollte mal bei Apple TV+ vorbeischauen. Dort könnt ihr den Film nämlich anschauen – und das sogar kostenlos. Ihr braucht dafür allerdings eine PS4 oder PS5. Bis zum 22. September 2024 bietet Sony in Kooperation mit dem Streamingdienst nämlich ein mehrmonatiges Gratis-Probeabo an. Mehr dazu in folgendem Artikel:

Wie kam Pajitnov aber dann zu Reichtum? In den USA arbeitete der Tetris-Erfinder einige Jahre für Microsoft und gründete zusammen mit Henk Rogers „The Tetris Company“. Denn 1996 liefen die ursprünglichen Verträge aus und er konnte selbst als Erfinder und seiner neuen Staatsbürgerschaft der USA von seinem Werk auch monetär profitieren. Auch wenn ihm sicher etliche Millionen in der Anfangszeit der Marke entgangen sind, hat er es inzwischen locker zu großen Reichtum gebracht.

Rogers verhandelte damals auch den Deal mit Nintendo – also bekam er Hilfe von dem Mastermind hinter einem der wohl folgenreichsten Geschäfte aus der Geschichte des Gamings. Sie kontrollieren heutzutage gemeinsam die Marke „Tetris“ und alles, was damit zu tun hat.

Wer eine Liste der erfolgreichsten Nintendo-Spiele aller Zeiten aus dem Kopf aufschreiben müsste, würde sicherlich auch Namen wie Zelda, Mario, Metroid oder eben auch Pokémon zu Papier bringen. Und das händische Sammeln von Karten ist bis heute ein beliebtes Hobby, doch es steht vielleicht vor einem neuen Zeitalter. Den Grund dafür stellen wir euch in folgendem Artikel vor: „Das Sammeln von Pokémon-Karten wird nie wieder sein wie zuvor“ – Scans per Medizintechnik zeigen Inhalt von Booster-Packs