Tesla soll beim Kilometerzähler schummeln: Je näher die Garantiezeit rückt, desto mehr Kilometer werden aufgezeichnet

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Was macht Tesla anders? Tesla setzt angeblich auf eine eigene Form, um die Kilometer zu berechnen. Tesla verwendet wohl einen Algorithmus, der den Energieverbrauch und Vorhersagemodelle zur Schätzung der Entfernung auswertet. Damit unterscheiden sich die berechneten Kilometer jedoch stark von dem, was sonst gezählt wird.

Wie werden Kilometer beim Auto berechnet? In der Regel berechnet ein Auto die zurückgelegten Kilometer mithilfe eines Sensors im Differential oder an den Rädern, der die Radumdrehungen aufzeichnet und in Kilometer umrechnet. Je größer oder kleiner der Reifen, desto unterschiedlich viele Umdrehungen benötigt der Reifen für einen Kilometer (via superkilometerfilter.com ).

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Was ist das für eine Klage? In Kalifornien klagt eine Besitzerin eines Teslas gegen den Autobauer. Sie glaubt, dass sie mit ihrem Fahrzeug viel weniger Kilometer gefahren sei, als auf dem Kilometerzähler angegeben. Davon berichtet das englischsprachige Magazin Carscoops.com und verweist auf die Klage.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to